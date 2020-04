La chicana de Lanzini a Boca por la Copa Libertadores

El volante ex-River recordó la final en Madrid y dijo que los hinchas del Xeneize "van a decir cualquier cosa para taparla por el dolor que sienten".

Pasaron ya más de dos años desde que River ganó la histórica final de la ante Boca en el Santiago Bernabéu. Y así como los hinchas del Xeneize aprovechan el tiempo transcurrido para olvidarla, los del Millonario aprovechan cada oportunidad que tienen para recordarla. Esta vez fue el turno de Manuel Lanzini, quien, además, envió una chicana para los de la vereda de enfrente.

"Ellos quieren compararlo con el descenso… No se puede ni comparar. Lo que se vivió fue único y obviamente van a decir cualquier cosa para taparlo, pero eso refleja el dolor que sienten. Fue increíble por cómo se dio, contra el eterno rival, porque nos quisieron sacar de nuestra cancha y lo lograron, sin poder jugar con nuestra gente, cómo lo ganamos, de qué manera… Fue algo inigualable", aseguró Manu en radio AM690.

Por otro lado, se refirió a su salida del club de Núñez justo antes de la llegada de Marcelo Gallardo y a sus ganas de ser dirigido por él: "Me hubiese encantado participar de este River tan ganador y que me dirija un entrenador como él. Me quedó esa espina de que me dirija él y se lo dije en todas las oportunidades que lo tuve cara a cara". Lanzini se fue a mediados de 2014 a Al Jazira, de Emiratos Árabes, a cambio de cuatro millones y medio de dólares.