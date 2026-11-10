En una imagen espontánea captada por las cámaras, Gabriel Jesus no pudo contenerse ante lo que ofrece Pedri y soltó una frase que se ha convertido en el tema de conversación de todo el Barcelona: "¡Qué jugador, es increíble!".

Pedri demostró una vez más por qué está considerado uno de los futbolistas más destacados de nuestra época, tras la actuación excepcional que ofreció en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, una actuación que se ganó la admiración de sus compañeros de equipo antes incluso que la de la afición.

Las cámaras del canal "Movistar Plus" captaron una conversación llamativa entre el delantero brasileño Gabriel Jesus y Alejandro Balde en el banquillo del Barcelona durante el partido, en la que ambos elogiaron lo que ofrecía el centrocampista canario ante el Atlético.

Durante su charla, recogida por el diario español "Mundo Deportivo", Jesus comentó: "¡Qué jugador es Pedri! Un jugador increíble".

Alejandro Balde se sumó a esta opinión, elogiando el enorme talento del centrocampista al decir: "Es un jugador realmente espectacular, hermano", corroborando así las palabras del delantero brasileño.

Y este elogio no fue mera casualidad, pues Pedri ofreció una actuación excepcional en uno de los partidos más difíciles de LaLiga. Después de una primera parte complicada para el Barcelona, el tinerfeño tomó las riendas en la organización del juego y en el control del ritmo del partido.

Su influencia resultó especialmente evidente en la segunda parte, cuando el Barcelona logró imponer su estilo de juego basado en la posesión del balón y dar la vuelta al encuentro a su favor.

Con el jugador de las Islas Canarias sobre el terreno de juego, todo se vuelve más fácil. Así lo dicen sus compañeros, y así lo confirma de nuevo la noche del Metropolitano: Pedri no es solo un centrocampista, sino el cerebro que dirige a todo el Barcelona.