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Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

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La celebración de Messi genera polémica... Se repite el mensaje de 2022 antes de la final del Mundial

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¿Es un amuleto de la suerte?

Argentina alcanzó la final del Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Inglaterra, con dos asistencias de Messi. El domingo enfrentará a España en la final más emblemática del torneo.

Tras la clasificación, Messi celebró en Instagram, donde lo siguen más de 513 millones de personas. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales se fijaron en un detalle llamativo: Messi repitió el mismo mensaje y la misma redacción que utilizó en 2022 tras la victoria sobre Croacia en las semifinales del Mundial de Catar.

Algunos ven en ello un ritual que busca repetir el éxito de 2022, ahora ante una España fuerte y completa.

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La final del domingo tendrá un valor histórico, pues reunirá el pasado, el presente y el futuro del Barcelona. El duelo enfrentará a Lionel Messi, de 39 años, contra Lamine Yamal, joven promesa española de 19 años, en un esperado enfrentamiento intergeneracional.

La imagen de Messi sosteniendo al pequeño Yamal en un acto benéfico del Barça en 2007 añade aún más simbolismo a un duelo que podría coronar al nuevo rey del fútbol mundial.

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