La Casa Blanca respaldó el derecho de los jugadores argentinos a exhibir la pancarta «Las Malvinas son argentinas» tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Andrew Giuliani, presidente del Comité Organizador Estadounidense del Mundial, afirmó en rueda de prensa que los jugadores argentinos «pueden hacer estas declaraciones» en Estados Unidos.

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Giuliani se basó en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense sobre la libertad de expresión, que establece: «El Congreso no aprobará ninguna ley que establezca una religión oficial o que prohíba su libre práctica, ni coarte la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a presentar peticiones al Gobierno para la reparación de agravios», según informó el diario francés «L’Équipe».

Esta postura se conoce cuando el Gobierno británico pide a la FIFA que investigue el incidente, en plena polémica por el conflicto de las Islas Malvinas.

El conflicto comenzó en 1982, cuando Argentina y Reino Unido se enfrentaron por el archipiélago del Atlántico Sur, a 600 km de la costa argentina, con un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos en 74 días.

Desde entonces, Argentina mantiene su reclamo de soberanía.

La pancarta, sin embargo, parece violar el reglamento de la FIFA, que prohíbe cualquier mensaje político en los estadios durante sus torneos.