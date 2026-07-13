La CAS pone fin a la polémica sobre la decisión definitiva en el caso de la final entre Marruecos y Senegal

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha desmentido los rumores sobre la final de la Copa Africana de Naciones de 2025 en Marruecos.

Según Foot Mercato, que cita al canal senegalés RTS, el tribunal desmintió en un comunicado haber emitido sentencia a favor de Senegal por la final de la Copa Africana de Naciones de 2025 contra Marruecos y confirmó que el procedimiento sigue en curso.

Así, desmiente las falsedades difundidas durante el fin de semana.

El TAS pide no creer documentos no oficiales y recuerda que el caso sigue abierto hasta que se publique la decisión.

En los últimos días circularon rumores que otorgaban a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025 en detrimento de Marruecos, versión que finalmente fue desmentida.

Senegal ganó la final de la Copa Africana 2025 a Marruecos (1-0) en enero, Sin embargo, dos meses después la Confederación Africana de Fútbol (CAF) revocó su decisión, retiró el título a Senegal y se lo otorgó a Marruecos, argumentando que los Leones de la Teranga abandonaron el campo unos minutos antes del final por un penalti pitado a favor de los Leones del Atlas.

La Federación Senegalesa recurrió al TAS para recuperar el título, y el caso sigue en espera de resolución.











