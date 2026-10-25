Dentro del Manchester United todas las miradas apuntan a la identidad del entrenador que podría tomar las riendas del equipo en la próxima etapa, en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro de Michael Carrick y con la aparición de nombres destacados sobre la mesa de la directiva, encabezados por el alemán Julian Nagelsmann y el inglés Eddie Howe, en una carrera que podría resolverse pronto.

Según lo informado por los corresponsales de "Sky Sports News", Daniel Khan y Rob Dorsett, Nagelsmann, exentrenador del Bayern Munich, y Howe, extécnico del Newcastle, lideran la lista de candidatos para suceder a Carrick en caso de que abandone su cargo, sobre todo porque ambos están disponibles para asumir la tarea de inmediato, sin necesidad de pagar indemnizaciones económicas.

Pese a haber anunciado su deseo de alejarse del fútbol durante un tiempo para recuperar energías, tras su dimisión del banquillo del Newcastle el pasado mes de julio, fuentes de la cadena británica señalaron que Howe podría estar dispuesto a entrar en negociaciones con el Manchester United si el puesto de director técnico queda vacante.

Howe cuenta con un posible respaldo dentro del club, habida cuenta de la preferencia del actual director deportivo, Wilcox, por fichar a un entrenador con experiencia en la Premier League, además del conocimiento que tiene de sus cualidades Dan Ashworth, exdirector deportivo del United, después de que ambos coincidieran en el Newcastle.









Por su parte, Nagelsmann mantiene una estrecha relación de trabajo con Christopher Vivell, responsable del departamento de contrataciones del Manchester United, tras haber compartido una experiencia previa en el Leipzig alemán, algo que podría reforzar las opciones del técnico alemán en la pugna por el cargo.

Nagelsmann no está vinculado actualmente a ningún proyecto como entrenador, tras su salida del banquillo de la selección alemana, que se despidió del Mundial en los dieciseisavos de final con la derrota ante Paraguay el pasado verano, según lo recogido en el informe.

La lista de opciones incluye también a Unai Emery, director técnico del Aston Villa, y a Antonio Conte, exentrenador del Chelsea y del Tottenham, aunque ninguno de los dos encabeza las candidaturas en estos momentos. La información de "Sky Sports News" apunta a que Emery sigue comprometido con su proyecto en el Aston Villa.

Con la proximidad del duelo ante el Chelsea, previsto para el próximo sábado, el Manchester United dispone de apenas seis días antes de su siguiente partido, lo que aumenta la presión sobre la directiva para resolver la situación de Carrick y tomar una decisión sobre el futuro de la dirección técnica del equipo.







