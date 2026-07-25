"Me alegra que en el BVB mantengamos filas cerradas, de modo que ya no se filtre nada al exterior, porque la cantidad de informaciones falsas en los últimos días ha sido ya bastante considerable", dijo Book al margen del amistoso del Dortmund en Düsseldorf el sábado a Sky.

Book, que ocupa el cargo de director deportivo del BVB desde marzo, fue preguntado previamente por las gestiones por El Mala y dejó claro "que no comentamos sobre jugadores que no son jugadores del Borussia Dortmund".

Con las "informaciones falsas", Book probablemente se refiere a la cantidad de cifras que circulan en torno al interés confirmado del subcampeón por el máximo goleador del Colonia la pasada temporada.

Sky informa de un paquete del BVB con una cantidad fija de 26 millones de euros, así como hasta 16 millones de euros en bonus, de los cuales, sin embargo, solo la mitad sería realmente alcanzable. Según Bild , en cambio, la oferta era de 34 millones de euros fijos más seis millones de euros en bonus.

Sin embargo, el Colonia querría 50 millones de euros por el jugador de 19 años, según se informa. En el FC, que actualmente se encuentra en una concentración en Kitzbühel junto a El Mala, se mantienen tranquilos pese a la avalancha de noticias y "siguen sin tener en buena consideración al Borussia", escribe Geissblog, después de haber rechazado una primera oferta del BVB por considerarla insuficiente en lo económico y de no haber quedado muy satisfechos con la actitud de los de Dortmund.

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Book desea dos atacantes

Está por ver si el BVB seguirá intentando fichar a El Mala, pero lo cierto es que los westfalianos tienen necesidades en ataque, especialmente por las bandas tras la salida de Karim Adeyemi al FC Barcelona.

"Por supuesto que nos habría gustado haber fichado ya a un jugador ofensivo", dijo Book el sábado, aunque hay que "respetar las leyes del mercado y adaptarse a los tiempos. El momento es absolutamente decisivo".

Luego, el técnico de 40 años, que en los últimos años tuvo una participación fundamental en el crecimiento deportivo del SV Elversberg, fue más concreto: "Sabemos lo que queremos. Son dos posiciones ofensivas". Pero se quiere "hacer las cosas correctas" y ahí "no se trata solo de velocidad pura".

Desde la Bundesliga, también el RB Leipzig estaría interesado en El Mala, pero, al igual que el BVB, no podría o no querría cumplir las condiciones económicas. Supuestamente, la situación es diferente en la Roma, que según Geissblog estaría dispuesta a pagar claramente más de 40 millones de euros por un extremo izquierdo y también ha puesto sus ojos en Colonia.