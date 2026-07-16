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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

La canción del tormento y la lección de Messi... Las lágrimas mojan las portadas de los periódicos ingleses tras el doblete de Argentina

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
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L. Messi
H. Kane
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EE. UU.

Gran decepción entre los ingleses tras quedarse fuera del Mundial.

La derrota 1-2 de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 encabezó los diarios británicos este jueves.

La Albiceleste remontó un gol en contra y, con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos, se clasificó a la final contra España, mientras Inglaterra disputará el tercer puesto ante Francia.

Los diarios culparon al bajo rendimiento inglés en la última media hora y destacaron el gol de Anthony Gordon, insuficiente ante los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

The Independent tituló «La desilusión de Inglaterra» e ilustró la portada con Harry Kane abatido tras el pitido final.

El Daily Mail fue más allá y tituló: «La noche en que nuestro sueño murió por fin», describiendo el dolor inglés tras caer ante «el rival que ya conocéis».

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En sus páginas deportivas criticó a Harry Kane por su bajo impacto y elogió la «lección de fútbol» de Lionel Messi, a quien calificó de «excepcional».

El Daily Express recordó el sufrimiento inglés en grandes torneos y tituló: «La pesadilla continúa... y la espera no acaba».

Recuerda que Inglaterra, cuna del fútbol, no suma un segundo título desde 1966 y que el sueño se quiebra otra vez ante Argentina.

Subrayó que el sueño de revivir 1966 se desvaneció con la derrota en semifinales ante Argentina.

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