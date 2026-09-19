Víctor Muñoz, jugador del Liverpool, reveló su elección del candidato que merece ganar el Balón de Oro, asegurando que dará su voto al español Lamine Yamal, pese a su vínculo anterior con el Real Madrid y a haber jugado junto a Kylian Mbappé la temporada pasada.

Muñoz declaró al periódico Diario AS: "Se lo daría a Lamine. Es mi compañero en la selección nacional y creo que se lo merece", añadiendo que cualquier jugador que se corone con el premio sería merecedor de él, pero que él elegiría a Yamal en concreto.

Yamal, Mbappé y Harry Kane compiten por el galardón, cuya ceremonia de entrega del ganador se celebra el próximo 26 de octubre en la capital británica, Londres, en medio de una intensa competencia entre los tres nombres.

Muñoz tiene vínculos con ambos clubes españoles, ya que anteriormente jugó en la academia del Barcelona durante su infancia, antes de vivir una experiencia con el Real Madrid, algo de lo que habló señalando que su etapa en el Barcelona le dio la oportunidad de aprender sobre el trabajo en equipo y la metodología propia del club, mientras que en el estilo del Real Madrid, más directo, encontró lo que se ajustaba a sus capacidades.

Muñoz continúa actualmente su trayectoria con el Liverpool, tras haber aprovechado su experiencia en la academia de ambos clubes españoles, expresando su gratitud por el tiempo que pasó en cada uno de ellos.