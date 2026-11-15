La cámara capta la advertencia de Mazraoui al muy comentado Oufkir: «No demasiado...»

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Noussair Mazraoui dio un consejo a Ayoub Oufkir tras el partido entre Marruecos y Níger, que terminó con victoria marroquí por 5-1. Lo hizo ante la cámara de la cuenta oficial de TikTok de la federación.

Durante mucho tiempo pareció que Oufkir jugaría con la selección de Países Bajos. El delantero del AZ disputó cuatro partidos con la selección sub-21 neerlandesa y ya le había dado el «sí» a Michael Reiziger.

Sin embargo, el miércoles de la semana pasada Oufkir comunicó a la KNVB su decisión definitiva de jugar con Marruecos. Fue un duro golpe para la federación neerlandesa de fútbol, que había invertido mucho en el delantero.

«Es una gran pérdida», se lamentó el seleccionador en ESPN. «No solo es un buen futbolista, sino también una persona agradable para el grupo». El seleccionador no esperaba esa decisión.

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«Para mí fue una gran sorpresa», lamentó Reiziger. «Hablamos varias veces y me dio su palabra. Dijo que se comprometía con la selección sub-21 de Países Bajos y que quizá más adelante lo haría con la selección absoluta».

Oufkir entró en juego el viernes por la noche en el partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones contra Níger. Marcó un gol que estableció el 5-1 definitivo.

Después del encuentro, la cuenta de la federación en redes sociales lo grabó. Se acercó a la cámara para decir algo, pero Noussair Mazraoui lo interceptó enseguida y le habló en neerlandés.

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«No prestes demasiada atención a las cámaras», parece susurrarle el defensa del Manchester United.