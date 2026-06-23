La caja registra una buena entrada en Dordrecht: el Fenerbahçe paga una fortuna por Dirk Kuijt

El fichaje de Dirk Kuijt por el Fenerbahçe reporta al FC Dordrecht varias toneladas, según Voetbal International. El director general, Hans de Zeeuw, se muestra satisfecho con la compensación, que la revista califica de «premio gordo».

El exinternacional, de 45 años, se despidió el lunes en Dordrecht y firmará pronto como asistente técnico del club turco.

Como Kuijt había renovado en abril por dos años más con el Dordrecht, los turcos debieron compensar a los «Schapekoppen».

Según Joost Blaauwhof y Tim van Duijn, el club turco pagó varias toneladas de euros por su fichaje.

En el segundo clasificado de la Süper Lig, será asistente de Ismail Kartal. Ya jugó en el Fener entre 2012 y 2015.

Rick Adjei, segundo entrenador del Go Ahead Eagles, suena como sucesor.

El asistente de 42 años ya trabajó en el club con Melvin Boel y ahora podría regresar como entrenador principal.