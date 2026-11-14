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La selección de Marruecos recibió dos valiosos regalos de las selecciones de Brasil y Portugal, después de que la sorprendente derrota de la primera ante Japón en un amistoso, y la de la segunda ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, contribuyeran a cambiar el panorama de la pugna por los primeros puestos del ranking mundial, otorgando a Marruecos un lugar asegurado entre los cinco primeros.

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La selección de Marruecos se benefició de su amplia victoria por cinco goles a cero sobre Níger, la noche del pasado viernes, en la tercera jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, para adelantar en el ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol tanto a Brasil como a Portugal.

La selección de Marruecos ascendió al quinto puesto del ranking con 1.805 puntos, tras la caída de Brasil ante Japón por tres goles y la de Portugal frente a Dinamarca por un abultado 4-1 la noche del sábado. A Marruecos no le separaba de Portugal más que medio punto, según los cálculos actuales del ranking de la FIFA, y tras la derrota el saldo de Portugal retrocedió hasta los 1.797,6, cayendo dos posiciones para situarse en el séptimo puesto.

Marruecos todavía tiene por delante una nueva prueba ante la selección de Níger, el próximo martes, en el estadio Moulay Abdellah, pues el bloque del seleccionador Mohamed Ouahbi aspira a renovar el triunfo y obtener un impulso adicional en el plano mundial.

Una victoria de Marruecos en el próximo enfrentamiento le brindará la oportunidad de reforzar su posición en el ranking, sin necesidad de esperar el resultado del partido amistoso que medirá a Brasil con la selección de Singapur.

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La selección de Marruecos alcanzó el quinto puesto del ranking mundial masculino de la FIFA en octubre de 2026, igualando el logro de Nigeria como mejor clasificación africana, conseguido por la selección de las Águilas Verdes en abril de 1994.

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Esto se produjo después de que la selección marroquí ganara durante los pasados meses de septiembre y octubre, cuando Marruecos logró vencer tanto a Gabón en la primera jornada de la fase de clasificación de la Copa Africana de Naciones 2027 como a Lesoto en la segunda jornada.

Un gran salto de Marruecos desde el logro del Mundial de Catar

Antes del arranque del Mundial en Catar, la selección de Marruecos ocupaba entonces el puesto 22 del mundo. Y al término del torneo de Catar 2022, la clasificación de Marruecos saltó al puesto 11.

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Desde entonces no retrocedieron más que hasta el puesto 14, con el que cerraron el año 2024, antes de volver a avanzar de nuevo, para terminar el año 2025 en el puesto 11, y luego llegaron al octavo puesto en enero de 2026, siendo la primera vez que entraban en la lista de las 10 mejores selecciones del ranking de la FIFA desde abril de 1998, cuando se situaron en el décimo puesto.

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