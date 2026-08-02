La empresa "Elite Exped", especializada en la organización de expediciones de montaña, anunció ayer sábado la muerte del escalador británico de origen nepalí Nirmal Purja, junto a otros 9 escaladores, tras violentas avalanchas que azotaron la montaña Broad Peak en Pakistán, mientras los equipos de rescate continúan luchando por recuperar los cuerpos de las víctimas en medio de condiciones climáticas sumamente adversas.

La empresa organizadora emitió un comunicado oficial en el que lamentó la pérdida del fallecido con palabras conmovedoras, afirmando: "El mundo ha perdido a uno de los más grandes escaladores de montaña", y añadiendo con tono apenado: "No hay palabras que alivien el dolor de esta enorme pérdida".

Los detalles de la tragedia se remontan al pasado jueves, cuando avalanchas repentinas arrasaron la expedición compuesta por 10 escaladores en las laderas de la montaña Broad Peak, una de las cimas más peligrosas de la cordillera del Karakórum pakistaní, sepultándolos bajo toneladas de nieve y hielo.

Los equipos de rescate lograron el viernes localizar 4 cuerpos, de los cuales consiguieron recuperar 3 en una operación llena de riesgos, pero el deterioro de las condiciones meteorológicas y las intensas tormentas de nieve dificultaron enormemente el vuelo de los helicópteros destinados a las operaciones de búsqueda y rescate, lo que obligó a los equipos a suspender temporalmente las operaciones.

Los equipos de rescate, apoyados por helicópteros militares pakistaníes, reanudaron sus operaciones la mañana del sábado, en un intento por hallar los seis cuerpos restantes, en medio de desafíos montañosos excepcionales, como el descenso de las temperaturas a niveles récord y la dificultad del terreno escarpado.

Esta tragedia representa un duro golpe para el mundo del alpinismo, especialmente con la pérdida de Nirmal Purja, considerado uno de los nombres más destacados en la historia de este peligroso deporte, quien había logrado hazañas excepcionales que lo convirtieron en un ícono mundial en el ámbito de la escalada de las cimas más altas.