La CAF anuncia oficialmente los premios económicos de la Liga de Campeones y la Copa de la Confederación, y fija las fechas de ambas competiciones

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha anunciado el calendario de la Liga de Campeones y la Copa de la Confederación 2026-2027, y ha dado a conocer los premios.

La ida de la primera ronda preliminar se jugará del 4 al 6 de septiembre de 2026, y la vuelta del 11 al 13 del mismo mes.

La segunda ronda preliminar se jugará del 16 al 18 de octubre, y los partidos decisivos del 23 al 25 del mismo mes.

Tras estas fases de clasificación, la fase de grupos de ambas competiciones comenzará a finales de noviembre.

Calendario de la fase de grupos:

Jornada 1: 27-29 de noviembre de 2026

2.ª jornada: 4-6 de diciembre de 2026

3.ª jornada: 18-20 de diciembre de 2026

4.ª jornada: 8-10 de enero de 2027

5.ª jornada: 15-17 de enero de 2027

Sexta ronda: 22-24 de enero de 2027

Fase eliminatoria:

Cuartos de final (ida): 26-28 de febrero de 2027

Vuelta: 5-7 de marzo de 2027

Semifinales (ida): 9-11 de abril de 2027

Vuelta: 16-18 de abril de 2027

Final: entre el 9 y el 31 de mayo de 2027

La CAF concluyó: «Los premios económicos se mantienen sin cambios: 6 millones de dólares para el ganador de la Liga de Campeones de África y 4 millones de dólares para el ganador de la Copa de la Confederación Africana».