La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció la fecha de celebración del sorteo de las rondas preliminares de la Liga de Campeones de África y de la Copa Confederación Africana para la nueva temporada 2026-2027.

La ceremonia del sorteo se celebrará el jueves 6 de agosto de 2026 en la sede de la Confederación Africana de Fútbol, en la capital egipcia, El Cairo, con la presencia de los representantes de los clubes participantes en ambos torneos.

El sorteo de la Copa Confederación arrancará a las dos de la tarde, hora de El Cairo, mientras que el sorteo de la Liga de Campeones de África se llevará a cabo a las tres de la tarde.

El campeón de la Liga de Campeones de África de la nueva temporada comienza con el objetivo de mantener su estatus continental, mientras que los clubes que participan en las rondas preliminares buscan superar los primeros obstáculos y reservar su plaza en la fase de grupos.

El campeón de la Liga de Campeones de África recibe un premio económico de 6 millones de dólares estadounidenses, mientras que el ganador de la Copa Confederación Africana obtiene 4 millones de dólares estadounidenses.

La CAF también anunció la asignación de una ayuda solidaria de 100.000 dólares estadounidenses para cada club que quede eliminado de las competiciones de ambos torneos en las rondas preliminares, en el marco del apoyo a los clubes participantes y del desarrollo de las competiciones de clubes en el continente.

El Mamelodi Sundowns sudafricano se coronó con el título de la Liga de Campeones de África, mientras que el USM Alger argelino ostenta el título de la Copa Confederación Africana.