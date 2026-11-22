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Lewis Hamilton y Charles Leclerc vuelven a estorbarse en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. La Scuderia deja escapar otra vez puntos importantes y Fred Vasseur, jefe del equipo, está furioso con razón. Uno de los dos pilotos, en particular, debe recibir un toque de atención de una vez por todas.

Con la incorporación de Charles Leclerc como piloto titular en 2019, muchas cosas debían cambiar para bien en Ferrari. Tras temporadas en algunos casos desastrosas en lo deportivo, en las que el gran éxito no había llegado pese a fichajes de renombre como los de Fernando Alonso o Sebastian Vettel, le tocaba enderezar el rumbo al joven salido de la academia de la Scuderia. Alguien de la casa en quien veían potencial suficiente para volver a la cima mundial. Alguien con talento para marcar una época.

De hecho, al principio el plan parecía funcionar a la perfección. Después de rendir extraordinariamente bien en Sauber, el equipo B de Ferrari —más tarde Alfa Romeo—, bajo la tutela de Fred Vasseur, su valedor y actual jefe del equipo Ferrari, el monegasco mostró un gran nivel desde el primer momento al volante del coche rojo. Quizá ya entonces estaba preparado para luchar por un título mundial, pero el flojo monoplaza de la Scuderia frustró sus aspiraciones en numerosas ocasiones. En sus primeros años en Ferrari, Lewis Hamilton y Mercedes eran demasiado fuertes; después, apenas hubo forma de plantar cara a Max Verstappen y Red Bull.

Al mismo tiempo, tanto en el paddock como entre el público en general, nunca pareció perder fuerza la idea de que Leclerc tenía la calidad necesaria para ganar algún día un título mundial. Solo faltaba que Ferrari le proporcionara un coche a la altura para hacer realidad el sueño de muchos tifosi.

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Charles Leclerc siente en Ferrari la presión de Lewis Hamilton

Desde entonces han pasado ya casi ocho años. El monegasco sigue siendo, sin duda, uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero está quizá más lejos que nunca desde su llegada a la Scuderia de su gran objetivo: triunfar de rojo. Sobre todo desde este año, resulta cada vez más evidente que el problema no es solo la incapacidad de Ferrari para construir un monoplaza competitivo en Maranello. Parte del problema también está en el habitáculo, detrás del volante.

Ya la temporada pasada hubo repetidos roces entre Leclerc y Hamilton, recién incorporado entonces al equipo, por ejemplo, por discrepancias sobre acuerdos internos que no se habían respetado. En conjunto, sin embargo, aquello no tuvo demasiado peso, ya que la Scuderia apenas tenía opciones de luchar por los puestos de cabeza. Que los dos pilotos acabaran una carrera séptimo y octavo en lugar de quinto y sexto apenas cambiaba la percepción de la situación.

Este año, el panorama es distinto. Aunque no cuenta con el mejor conjunto de la parrilla, Ferrari sí está en condiciones de pelear por victorias y podios, siempre que sus propios pilotos colaboren. Leclerc y Hamilton chocan ya casi con regularidad, lo que no solo le cuesta a la Scuderia puntos importantes en cada fin de semana, sino que, como es lógico, también perjudica su posición en la clasificación general. Allí, los de rojo ocupan actualmente el segundo puesto, por detrás de Mercedes, pero pierden terreno poco a poco frente a Red Bull, que tiene claramente el impulso de su lado y está a solo 77 puntos a falta de dos carreras.

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En este sentido, es sobre todo Leclerc quien provoca una y otra vez la incredulidad en el muro de Ferrari con maniobras difíciles de entender en pista. Se afianza la impresión de que el monegasco no parece capaz de soportar la creciente presión a la que lo somete su compañero Hamilton desde el inicio de la temporada. El siete veces campeón se adapta mucho mejor que Leclerc al nuevo reglamento y, después de que el año pasado apenas pudiera hacerle frente, ahora está por delante de él en el Mundial.

El resultado de este conflicto abierto son maniobras como la de Las Vegas , donde Leclerc volvió a lanzar un ataque excesivamente impetuoso contra Hamilton. Ambos chocaron y terminaron la carrera en séptima y décima posición, en vez de subir al podio.

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¿Cómo establecerá Ferrari la jerarquía la próxima temporada?

«La presión aumenta. Es mucho peor que hace 18 meses. En las últimas dos o tres carreras, la situación entre los dos se ha vuelto incontrolable», estalló Vasseur después . El jefe de Ferrari percibe una «incomprensión mutua» entre los pilotos: «El problema está entre los pilotos, no entre el equipo y los pilotos. Ante todo, deben respetarse mutuamente, pero también deben respetar al equipo».

La cuestión de quién tuvo la mayor responsabilidad en el nuevo incidente quedó resuelta pronto: la Scuderia había ordenado a Leclerc durante la carrera que no intentara adelantar bajo ningún concepto en situaciones confusas. «Está claro que cometió un error por el que el equipo pagó un alto precio». Nada más cruzar la meta, Vasseur llamó a Leclerc a su despacho. «Charles, quiero verte inmediatamente después de la carrera, antes que a nadie», le dijo el jefe del equipo por radio.

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Ferrari volverá a competir con la misma pareja el próximo año. Si la Scuderia quiere tener algo que decir en la lucha por el título, la dirección del equipo deberá haber tomado una decisión firme para entonces. Incluso si eso significa poner en su sitio al que fuera su «niño mimado» y dar prioridad a Hamilton, cuyo rendimiento es claramente más constante.

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