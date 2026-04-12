La broma más estúpida de la historia del fútbol: un defensa argentino podría ir a la cárcel y ser expulsado de su club

El defensa de Gimnasia de Jujuy, Emiliano Indrezzi, desató una alerta de seguridad en el aeropuerto de Jujuy al gritar “¡bomba!” dentro de un avión rumbo a Buenos Aires.

Según medios locales, el jugador gritó «¡bomba!» antes del despegue, activando los protocolos antiterroristas.

El avión se evacuó de inmediato y acudió el equipo de desactivación de explosivos, que confirmó que la alarma era falsa.

La policía lo detuvo en la pista, lo esposó y lo interrogó por provocar una falsa alarma y perturbar el tráfico aéreo, delito que puede acarrear graves sanciones.

El club Gimnasia de Jujuy condenó el acto y lo tildó de «inaceptable».

El presidente del club confirmó que la directiva inició los trámites para rescindir su contrato por «falta grave», pues la institución «no tolerará ningún comportamiento que dañe su reputación o contravenga los valores deportivos».

El incidente podría acabar con la carrera del jugador de 28 años, que ahora afronta graves consecuencias legales y deportivas por una acción que la prensa argentina califica como «la broma más estúpida de la historia del fútbol».

ch