La bomba del mercado: un club marroquí se mueve por Sofiane Boufal

Un club marroquí intensifica sus movimientos para convencer al internacional marroquí Sofiane Boufal de incorporarse a sus filas durante el actual periodo de fichajes de verano.

El portal "Africa Foot" reveló que los directivos del Renaissance Berkane buscan aprovechar una serie de bazas para convencer a Boufal, exjugador del Le Havre, de regresar a la liga marroquí, entre ellas el proyecto deportivo del club y sus ambiciones locales y continentales, además de la estabilidad que vive el equipo en los últimos años.

En este contexto, la renovación del contrato del guardameta internacional marroquí Mounir El Mohamadi constituye una baza adicional en los movimientos del Renaissance Berkane para convencer a Boufal, después de que la directiva del club lograra alcanzar un acuerdo oficial con su portero para continuar la trayectoria con el conjunto naranja.

Según el portal marroquí "Le 360", los responsables del club naranja consideran que la presencia de nombres internacionales y con experiencia, junto a la esperada participación en las competiciones continentales, podría animar a Boufal a vivir una nueva experiencia en la liga marroquí.

Sofiane Boufal tiene 32 años y cuenta con una dilatada carrera profesional en Europa y Oriente Medio.

El jugador se formó en el Angers francés, donde destacó de forma llamativa antes de fichar por el Southampton en 2016, en su primera experiencia en la Premier League.

Tras su etapa en Inglaterra, Boufal regresó a Francia de la mano del Lille, antes de volver de nuevo al Southampton y vivir después una experiencia en España con el Celta de Vigo.

También vistió la camiseta del Al Rayyan catarí y disputó una etapa posterior con el Union Saint-Gilloise belga, acumulando así una gran experiencia en varias ligas europeas y del Golfo.

En el plano internacional, Boufal es uno de los nombres más destacados que ha vestido la camiseta de la selección marroquí en los últimos años, y participó con Marruecos en el Mundial de 2022 en Catar, donde contribuyó a la histórica trayectoria del combinado nacional hacia las semifinales por primera vez en la historia del fútbol africano.

El Renaissance Berkane espera aprovechar su experiencia internacional y su calidad técnica para aportar un gran valor a su plantilla durante la próxima temporada.

Los esfuerzos del club naranja no se limitan al aspecto económico, pues los responsables desean presentar al jugador un proyecto deportivo integral, subrayando la importancia de la estabilidad que vive el equipo y las ambiciones que mantiene a nivel local y continental.

Las negociaciones siguen abiertas, a la espera de conocer la postura del internacional marroquí y su grado de convencimiento para regresar a la liga profesional de la mano del conjunto naranja.