«La bomba del artículo 4»... ¿Cómo intenta el Real Madrid castigar al Barcelona en el caso Negreira?

Un reportaje periodístico revela el artículo en el que se basa el Real Madrid para intentar sancionar al Barcelona en el caso Negreira.

El club blanco ha endurecido su postura y ha pedido a la UEFA reabrir el expediente por los pagos a José Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española.

Según el diario AS, el club blanco invoca un artículo que permite a los organismos continentales imponer sanciones por faltas que afecten a la integridad de la competición.

El periódico recordó que el régimen disciplinario del fútbol mundial permite a las federaciones imponer sanciones en casos que afecten a la integridad de la competición.

El caso ha resurgido por la exigencia del Madrid de «justicia sobre los pagos del Barcelona a Negreira».

Añade que la acción del Madrid demuestra que el fútbol español ha vuelto a la normalidad institucional y que, al tratarse de una competición nacional, cualquier sanción corresponde a la UEFA.

El periódico añadió: «Concretamente, el artículo 4 del Reglamento Disciplinario de la UEFA establece que corresponde a este organismo continental excluir a cualquier equipo que pueda poner en peligro la integridad de la competición».

El artículo 4 dispone que, si la UEFA concluye que un club ha participado, directa o indirectamente, desde la entrada en vigor del art. 50.3 de los Estatutos de la Federación (27 de abril de 2007), en cualquier actividad destinada a manipular o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, se declarará la inelegibilidad de dicho club para participar en la competición. Esta inelegibilidad se aplicará únicamente durante una temporada futbolística».

Al decidir, la UEFA podrá, pero no deberá, basarse en resoluciones de organismos deportivos, órganos de arbitraje o tribunales nacionales.

Además, la UEFA podrá abstenerse de declarar la inelegibilidad de un club si considera que una resolución idéntica, dictada por un organismo deportivo nacional o internacional, un órgano arbitral o un tribunal nacional, ya ha provocado su exclusión efectiva de una competición de clubes de la UEFA.

Además, la UEFA aún no ha cerrado el caso que su presidente, Aleksander Čeferin, calificó como el mayor escándalo en la historia del fútbol.

Precisó que la sanción no requiere sentencia judicial, aunque el órgano administrativo prefiere aguardar la resolución de los tribunales.

El periódico se preguntaba: «¿Qué papel desempeña la FIFA en todo esto?».

La FIFA, como mero observador, solo interviene ante federaciones por amaño de partidos o fraude, sin poder sancionar directamente a clubes.

En este caso, la FIFA aguarda y recuerda que cualquier sanción corresponde imponerla a la UEFA.

Según el informe, el Barcelona podría quedar excluido de las competiciones continentales durante un año sin necesidad de una resolución judicial.