La bofetada de Noruega evidencia la crisis: Brasil se hunde en cifras negativas

Noruega venció 2-1 a Brasil en octavos del Mundial 2026 y evidenció la crisis de la «Seleção». una eliminación prematura respaldada por cifras históricas.

La derrota confirma que la selección más ganadora de la Copa del Mundo atraviesa uno de sus peores momentos.

Según la red «Opta», esta eliminación es la más temprana de Brasil en un Mundial desde 1990, cuando cayó ante Argentina en octavos.

La red añadió que Brasil había alcanzado al menos los cuartos de final en las últimas ocho ediciones, racha que se rompió en 2026 con su eliminación en octavos.

Además, es el periodo más largo sin títulos mundiales de su historia: seis ediciones consecutivas sin ganar desde 2002.

Además, «Opta» señala que Noruega es la única selección que nunca ha perdido en sus cinco duelos ante Brasil (tres victorias y dos empates), manteniendo su superioridad histórica sobre la «canarinha».

Además, la red francesa «Stats Foot» añadió que, desde 1934, es la primera vez que Brasil y Alemania faltan a los cuartos de final.

Esta eliminación confirma que Brasil no solo perdió un partido, sino que atraviesa un momento atípico, mientras Noruega escribe una de las historias más destacadas del torneo al vencer a uno de los gigantes del fútbol y afianzar su rivalidad con la Canarinha.