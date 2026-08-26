"Como Joselu Junior", elogió Jude Bellingham la primera carta de presentación de su nuevo compañero, que probablemente tampoco a él le sonaba realmente hasta hace poco más de un mes. Carlos Espi acababa de evitarle al Real Madrid un mal comienzo en la nueva temporada de LaLiga, al marcar en el minuto 90 el gol del 2-1 en el primer partido ante el Espanyol de Barcelona. Como revulsivo, apenas diez minutos después de su entrada, justo como en su día Joselu (actualmente sin club), que en 2024 sentenció la dramática eliminación del FC Bayern de Múnich con un doblete tardío en la vuelta de las semifinales de la Champions League y metió al Real en la final.

Pero en el gol de Espi no solo recordaban a Joselu el momento tardío y su papel de revulsivo, sino también la manera de hacerlo: Kylian Mbappe no pudo finalizar tras una conducción dentro del área, Espi estaba bien colocado, olió la jugada, recogió el balón a cinco metros de la portería y lo mandó con inteligencia a la red. Exactamente como lo hace un nueve clásico al estilo de Joselu.

Un perfil así era el que el viejo y nuevo entrenador del Real, Jose Mourinho, quería añadir sí o sí a su plantilla este verano, más aún teniendo en cuenta que otro delantero de ese perfil, el canterano Gonzalo Garcia, se marchó al Fulham FC. Y gracias a Espi, Mourinho pudo respirar aliviado: el sorprendente fichaje salvó el estreno oficial del portugués tras su regreso al Bernabéu. Al fin y al cabo, una pérdida de puntos en el arranque liguero habría traído de inmediato titulares negativos.

Carlos Espi en el Real Madrid: la "bestia" como el "hombre más feliz del mundo"

"Soy el hombre más feliz del mundo", celebró Espi tras su primer gol en su primer partido oficial con el conjunto blanco. "El entrenador quería que trabajara al máximo, que formara el ataque con Kylian y que le ayudara. Fue una locura ver a todo el equipo a mi alrededor cuando celebré el gol."

Cuando el Real anunció a finales de julio el fichaje de Espi, probablemente no fueron pocos los que se sorprendieron. ¿Carlos quién? La mirada al importe del traspaso aumentó todavía más la extrañeza: el subcampeón de España puso sobre la mesa nada menos que 25 millones de euros por un jugador todavía completamente desconocido a nivel internacional. Es cierto que el futbolista de 21 años ya era seguramente un nombre conocido para la mayoría de los aficionados en España antes de su llegada al Real, aunque tampoco desde hacía mucho tiempo.

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Que algún día acabaría en el plantel de estrellas de los blancos no era algo que se pudiera prever realmente en ningún momento del recorrido futbolístico de Espi hasta ahora. Criado en una pequeña localidad cerca de Valencia, durante mucho tiempo pasó desapercibido para los grandes clubes. Hasta poco antes de cumplir 17 años jugó en la cantera del UD Alzira, cuyo primer equipo estuvo asentado durante algunos años, hasta hace poco, en la cuarta categoría del fútbol español.

No fue hasta los 16 cuando el delantero de 1,94 metros dio el salto al UD Levante, de la cercana Valencia. La cualidad más destacada de Espi ya por entonces: su físico, que debía a un estirón que había experimentado poco antes. "Medir ya más de 1,90 con 16 años era una característica importante para su posición", recordó el entonces responsable de cantera del Levante, Joaqui Navarro, en una entrevista con The Athletic. No obstante, Espi todavía tenía "mucho margen de mejora en muchas facetas de su juego, especialmente en el juego de espaldas a la portería", subrayó Navarro.

Carlos Espi: del UD Levante al Real Madrid

En el Levante trabajaron intensamente con él, Espi evolucionó a gran velocidad y apenas año y medio después de su llegada debutó como profesional con 18 años en el entonces equipo de Segunda. Ya en su segunda aparición marcó su primer gol, en 2024/25 se convirtió en una pieza fija del primer equipo y aportó seis tantos como revulsivo al regreso del Levante a LaLiga.

"Lo especial de Espi es que necesita muy pocas ocasiones para marcar", explicó su antiguo valedor Navarro al señalar la eficacia como una de sus grandes fortalezas. Aun así, Espi también vivió ya una fase complicada en su todavía joven carrera tras el ascenso con el Levante. Al principio jugó poco, pasó la mayoría de los partidos completos en el banquillo y no consiguió desbancar al fichaje millonario Karl Etta Eyong, pretendido temporalmente también por el FC Barcelona.

Eso hace aún más sorprendente el rápido ascenso de Espi hasta el Bernabéu y al mismo tiempo demuestra hasta qué punto Mourinho y compañía creen en su potencial: a comienzos de año, Espi apenas acumulaba casi 100 minutos en LaLiga, repartidos en cinco apariciones breves. El hecho de que al Levante le fuera extremadamente mal en la primera mitad de la temporada pasada benefició en cierto modo al joven.

"Estábamos en una situación muy difícil, en el parón invernal solo teníamos diez puntos", recordó el presidente Pablo Sanchez en The Athletic, antes de explicar: "Entonces para nosotros quedó claro: si descendemos, al menos lo haremos siendo fieles a nuestros principios". En otras palabras, quería decir: podemos bajar otra vez a Segunda, pero entonces al menos apostaremos lo máximo posible por jugadores de nuestra propia cantera.

"Sobre todo marca goles importantes": la gran cualidad de Carlos Espi

Por eso, poco antes de Navidad fue nombrado nuevo entrenador Luis Castro, que en su día trabajó durante mucho tiempo en la cantera del Vitoria Guimaraes y del Benfica de Lisboa. "La eclosión de Espi solo fue posible porque Castro confió en él", explicó Sanchez. Espi dejó de estar prácticamente apartado con el nuevo técnico, se ganó más protagonismo a través de sus apariciones como revulsivo y acabó convirtiéndose en un factor decisivo para la permanencia del Levante.

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"Marca goles, pero sobre todo marca goles importantes", se entusiasmó el dirigente del Levante, Sanchez. Entre finales de febrero y finales de marzo, Espi marcó seis veces en total en cuatro partidos de liga consecutivos, siempre ante rivales directos en la lucha por la permanencia. Primero, el doblete de Espi dio forma a un triunfo por 2-0 sobre el Alavés; después, los dos empates 1-1 ante el Girona y el Rayo Vallecano llegaron en cada caso gracias a un gol de Espi. Y, por último, los dos primeros tantos del 4-2 frente al Oviedo llevaron la firma del hoy delantero del Real.

Así, el Levante se mantuvo siempre enganchado a la zona de salvación, aunque tuvo que sufrir hasta el final. Espi terminó con un notable total de once goles en LaLiga, y uno de los más importantes lo logró en la penúltima jornada: ante el posteriormente descendido Mallorca, Espi adelantó al Levante y al final el marcador reflejó un 2-0 en casa. Fue la liberación decisiva: por primera vez en casi medio año, el Levante salió de los puestos de descenso.

"Castro ya lo dijo la temporada pasada: este chico no tiene límite. Va a ser una estrella, pero además seguirá siendo una buena persona", tiene claras dos cosas el dirigente del Levante, Sanchez. De paso, pudo alegrarse por unos ingresos correspondientes a la segunda venta más cara de la historia del club, de la que no se había filtrado absolutamente nada antes del anuncio oficial.

¿Por qué fue "horrible" para el padre de Carlos Espi la época en torno al fichaje por el Real Madrid?

"Fue horrible", confesó Juanjo, el padre de Espi, a la emisora de radio Cope sobre los días que rodearon el gran traspaso de su hijo. Los responsables del Real habían pedido absoluta discreción, algo que no le resultó nada fácil al orgulloso padre. "Tener que mantenerlo en secreto, no poder hablar de ello... ni siquiera con mi madre o mi hermano, con nadie", relató Juanjo sobre su estado anímico.

Desde finales de julio ya puede contarle a cualquiera que su hijo juega ahora en el gran Real. Espi firmó hasta 2031 en el Bernabéu y el club tiene planes a largo plazo con el exinternacional español sub-19 y sub-20. "Está viviendo un sueño, pero trabaja increíblemente duro para ello", elogió Mourinho al nuevo fichaje tras su soñado debut oficial.

El portero Thibaut Courtois se sumó: "Es impresionante cómo se impone en los entrenamientos ante jugadores del tamaño de Antonio Rüdiger o Ibrahima Konate, es una bestia", afirmó el belga, destacando la enorme fortaleza física del recién llegado, antes de desvelar que el apodo de Bellingham para Espi ya se ha instalado en todo el vestuario: "Le llamamos Joselu Junior".