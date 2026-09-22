La BBC tiene grandes noticias sobre el futuro de Arteta en el Arsenal

Mikel Arteta sigue fiel al Arsenal. La BBC informa este martes de que el técnico español va a renovar su contrato, que expira después de esta temporada. Según se informa, Arteta va a ganar bastante más con el vigente campeón.

La directiva del Arsenal y Arteta llevan ya varios meses hablando sobre la renovación. A principios de este mes, la BBC informó de que un acuerdo entre todas las partes implicadas estaba cerca.

Todavía no se conoce la duración del nuevo contrato. Sí se indica, eso sí, que con el nuevo acuerdo Arteta habrá estado al menos diez años al servicio del Arsenal. El español llegó al club del norte de Londres en diciembre de 2019.

Arteta va a ganar bastante más que los trece millones de euros anuales que percibe actualmente. Además, se habla de una prima de casi siete millones de euros para el entrenador campeón.

Arteta habló recientemente con claridad sobre un nuevo contrato. ''Los aficionados no tienen por qué preocuparse por eso, porque quiero estar aquí. Estoy enormemente feliz y muy agradecido de poder trabajar con esta gente.''

Arteta llevó al Arsenal en mayo a su primer título de liga desde 2004. El mes pasado conquistó la Community Shield tras una victoria por 3-0 sobre el Manchester City. En sus primeros tiempos en el club, Arteta también logró ganar la FA Cup.

El gran objetivo sigue siendo ganar la Liga de Campeones. El Arsenal estuvo cerca la temporada pasada. Sin embargo, perdió la final en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain.