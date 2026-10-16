La batalla se sale de control: un nuevo actor irrumpe en la guerra entre Tebas y el Real Madrid

El Consejo Superior de Deportes de España estudia actuar de oficio a raíz de las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, después de que comparara el estilo del canal de televisión del Real Madrid con los mecanismos de propaganda empleados por el régimen nazi, unas palabras que han desencadenado un nuevo enfrentamiento entre ambas partes.

Tebas había publicado el viernes un mensaje en sus cuentas en redes sociales en el que acusaba al canal del Real Madrid de presentar continuamente al club como víctima, centrándose en los hechos que refuerzan su sensación de agravio y omitiendo el contexto necesario para comprender y verificar los acontecimientos.

El presidente de LaLiga afirmó que la directiva del Real Madrid dirige un grupo de portavoces, encabezado por el canal de televisión del club, y consideró que su método se basa en seleccionar los hechos que sirven a su agenda, repetir las quejas, sembrar dudas y lanzar acusaciones contra sus rivales.

Y añadió Tebas: "Esta forma de actuar recuerda a los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, mediante la repetición sistemática, la creación del enemigo y el sometimiento de los hechos al relato". Asimismo, subrayó que su comparación apunta a las técnicas de propaganda, no a la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid.

El Real Madrid responde con un duro ataque

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La respuesta del Real Madrid llegó de inmediato, al exigir la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, al que calificó de "verdadera lacra para el fútbol español".

El club expresó, en un comunicado oficial, su rechazo rotundo a estas declaraciones, al considerar que "resulta absolutamente intolerable que una persona que ocupa dos altos cargos en el fútbol español recurra a la comparación con los métodos de propaganda empleados por el régimen nazi", y describió el asunto como de extrema gravedad.

El Real Madrid añadió que la aclaración de Tebas de que la comparación no se refiere a la ideología nazi no atenúa la gravedad de sus declaraciones, que consideró "sumamente ofensivas, moralmente repugnantes e institucionalmente indecorosas".

El hecho de que el Consejo Superior de Deportes de España estudie la posibilidad de intervenir sitúa la crisis en una vía más delicada, después de que el conflicto entre Tebas y el Real Madrid haya trascendido los límites de las críticas mutuas para convertirse en un enfrentamiento público que incluye peticiones de salida del presidente de LaLiga, a la espera de lo que puedan deparar los próximos pasos oficiales.