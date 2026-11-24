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La polémica en torno a la final de la Copa África 2025 ya no gira en torno a lo ocurrido en el partido, sino que se ha trasladado a un terreno más delicado: la validez del procedimiento que desembocará en la resolución definitiva.

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En el centro de este giro ha cobrado protagonismo el análisis jurídico de Mourad El Ajouti, presidente del Club de Abogados de Marruecos, que ha situado en su marco legal preciso la llamada telefónica denunciada entre uno de los árbitros del panel y el presidente de la Federación Senegalesa.

Después de que la Real Federación Marroquí de Fútbol remitiera una comunicación oficial a la Secretaría del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para notificarle que se había producido dicha llamada, El Ajouti ofreció una lectura jurídica completa en la que sostiene que el hecho, de confirmarse, no puede tratarse como un incidente menor, sino como una cuestión que afecta a la esencia misma del arbitraje.

En declaraciones recogidas por el portal marroquí «Hespress», El Ajouti afirmó: «Si se confirma la veracidad de este hecho, ya no estaríamos ante una simple incidencia procesal, sino ante algo que afecta a la propia validez de la composición del panel arbitral, y cuyas consecuencias alcanzan a la validez de cualquier laudo que pueda dictar dicho panel».

El presidente del Club de Abogados de Marruecos partió en su análisis del principio fundacional del arbitraje deportivo internacional: la independencia y la imparcialidad del árbitro. Según explicó, el artículo R33 del Código de Arbitraje Deportivo obliga a todo árbitro a ser independiente e imparcial respecto de las partes y a mantenerse así durante todo el procedimiento, además de comprometerse a revelar de inmediato cualquier circunstancia que pueda suscitar dudas legítimas sobre su independencia o su imparcialidad.

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Añadió que esta obligación no emana únicamente del Código del TAS, sino que también encuentra respaldo en el derecho suizo, dado que el tribunal tiene su sede en Lausana. El apartado tercero del artículo 182 de la Ley Federal suiza de Derecho Internacional Privado obliga a garantizar la igualdad entre las partes y a respetar su derecho a ser oídas, en el marco de un procedimiento contradictorio que permita a cada una conocer y debatir todo lo que se presente en el litigio.

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El Ajouti considera que cualquier comunicación que se produzca al margen de los cauces procesales oficiales, y de forma unilateral entre un árbitro y una de las partes, sobre un expediente que sigue en fase de deliberación, choca con estas garantías, porque deja a la otra parte sin conocimiento del contenido de dicha comunicación y la priva de la posibilidad de responder, además del problema que plantea en relación con el deber de revelación.

Subrayó que el criterio aplicado en estos casos no exige demostrar que la llamada haya influido realmente en la resolución, sino que basta con que existan circunstancias capaces de suscitar dudas legítimas sobre la imparcialidad y la independencia, y que la gravedad del hecho se mide por la naturaleza de la comunicación, su contenido y su grado de relación con el caso.

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Sobre la vía procesal de la que dispone la Real Federación, El Ajouti explicó que el artículo R34 del Código concede a cualquier parte el derecho a solicitar la recusación de un árbitro cuando surjan circunstancias que generen tales dudas, siempre que la solicitud se presente en un plazo de siete días a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del motivo de recusación, y que corresponde resolverla al órgano competente del Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo.

Al mismo tiempo, recalcó la importancia de distinguir entre la comunicación que denuncia el hecho, cuyo objetivo es dejar constancia de él y ponerlo en conocimiento del tribunal, y la solicitud formal de recusación, sujeta a requisitos y plazos estrictos.

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En cuanto a las consecuencias posteriores, El Ajouti señaló que la emisión del laudo no pone fin necesariamente al debate sobre la validez de la composición del panel. El artículo 190 de la Ley Federal suiza permite recurrir el laudo arbitral ante el Tribunal Federal suizo si la composición del panel adoleció de un vicio legal o se vulneró el principio de igualdad, en un plazo de 30 días.

En este sentido, citó el precedente del nadador chino Sun Yang, en el que el Tribunal Federal suizo anuló el 22 de diciembre de 2020 un laudo arbitral por circunstancias que suscitaban dudas legítimas sobre la imparcialidad de uno de los árbitros, lo que llevó a que el litigio se volviera a examinar ante un nuevo panel.

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El Ajouti concluyó que las garantías de independencia e imparcialidad no son obligaciones formales, sino requisitos esenciales cuyo incumplimiento puede condicionar el destino de todo el procedimiento, y que el árbitro infractor podría enfrentarse a medidas que afecten a su situación profesional, incluida su exclusión de la lista de árbitros acreditados.