Informes españoles han revelado una sorpresa de gran calibre, con el interés del club inglés Liverpool en fichar a la estrella brasileña Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, en una operación que podría ser la más grande de 2027.

El contrato actual de Vinicius con el Real Madrid finaliza al término de la temporada 2026/27, lo que le otorga el derecho a negociar y firmar un acuerdo preliminar con cualquier club fuera de España a partir de enero de 2027, en caso de no alcanzar un nuevo acuerdo con la directiva del conjunto merengue.

Según el fiable periodista español Ramón Álvarez de Mon, el Liverpool sitúa el fichaje del jugador de 26 años como su objetivo principal para 2027, en medio de la atención del Bayern Múnich y el París Saint-Germain, que siguen la evolución de su situación en el Santiago Bernabéu.

Los informes señalaron que agentes que representan al jugador brasileño ya han contactado con clubes ingleses para explorar la posibilidad de cerrar la operación en caso de que cambie su situación en el Real Madrid, especialmente tras las noticias que circularon anteriormente sobre la tensión en su relación con el entrenador Xabi Alonso y su rechazo, entonces, a la idea de renovar.

A pesar de todas las especulaciones, Vinicius había confirmado en más de una ocasión su deseo de permanecer dentro de los muros del Real Madrid, donde dijo en declaraciones a finales del pasado mayo: "Disfruto de cada momento aquí, quiero seguir jugando en este club toda mi vida, pero no tengo prisa por renovar mi contrato, tenemos un acuerdo hasta 2027 y tenemos mucho de qué hablar, el club está tranquilo y yo estoy tranquilo".

Vinicius es uno de los pilares más importantes del Real Madrid durante los últimos ocho años, ya que se ha proclamado campeón de dos títulos de la Liga de Campeones de Europa y marcó en las finales de 2022 y 2024, además de tres títulos de LaLiga, también fue subcampeón del Balón de Oro y ganó el premio The Best de la FIFA, anotando 128 goles en 375 partidos con la camiseta del equipo.

La estrella brasileña percibe actualmente alrededor de 18 millones de euros anuales tras descontar los impuestos, en virtud del contrato que firmó en 2022, que incluye una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

En cuanto a los números, Vinicius disputó 53 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones durante la temporada pasada, en los que anotó 22 goles y dio 14 asistencias, además participó con la selección de Brasil en el Mundial este verano, antes de despedirse del torneo en los octavos de final ante Noruega.