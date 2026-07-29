El Barcelona espera un impulso económico durante el mercado de fichajes de verano, después de que el internacional marroquí Abdessamad Ezzalzouli, extremo del Real Betis, entrara con fuerza en el radar de la Roma italiana en una operación cuyo valor podría alcanzar los 60 millones de euros.

Según reveló el diario español "Sport", la Roma inició sus negociaciones con el Real Betis para hacerse con los servicios de Ezzalzouli, después de que fracasaran sus intentos por incorporar a Antonio Nusa, jugador del Leipzig. El club italiano se prepara para presentar una oferta de 55 millones de euros, más 5 millones en variables, cifra que se aproxima al valor de la cláusula de rescisión del contrato del jugador.

El informe señaló que la dirección del Real Betis no se opone a la venta del jugador, pero pone como condición su consentimiento personal, además de que la oferta alcance el valor de la cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros.

El Barcelona sigue con gran interés la evolución de la operación, no por su deseo de recuperar al jugador, sino por las ganancias económicas que podría obtener de la venta, ya que el club catalán todavía posee el 20% de los derechos económicos de Ezzalzouli, lo que significa que podría recibir cerca de 11 millones de euros si la operación se cierra por el valor previsto.

El informe aclaró que el Barcelona había vendido inicialmente el 50% de los derechos del jugador al Real Betis por 7,5 millones de euros, antes de ceder un 30% adicional dentro del acuerdo que permitió poner fin a la cesión de Vitor Roque y su traspaso al Palmeiras, conservando un 20% de los derechos económicos.

A pesar del interés de varios clubes de la Premier League, como el Newcastle y el Aston Villa, este último desistió de la idea de incorporar al jugador tras el fichaje de Alejandro Garnacho, mientras que el Newcastle continúa siguiendo la situación, en un momento en el que la Roma parece la más cercana a cerrar la operación.

"Sport" añadió que Ezzalzouli también recibió ofertas de la liga saudí, pero prefiere continuar su trayectoria en Europa, mientras que el Barcelona no ha pensado en volver a ficharlo este verano, pese al interés de Hansi Flick en reforzar la posición de extremo, después de que el club lograra incorporar a Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

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