La avalancha inglesa reaviva un recuerdo amargo para los Gallos... y Saka supera a Beckham

Inglaterra terminó la primera parte 4-0 ante Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Marcaron Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18'), Bukayo Saka (37') y (45+1').

Según Opta, desde 2008 Francia no perdía por dos goles en los primeros 20 minutos; ocurrió ante Rumanía en la eliminatoria para el Mundial 2010 y acabó 2-2.

Según Squawka, la mayor diferencia en un partido por el tercer puesto es de cuatro goles, marca que iguala el 4-0 de Suecia a Bulgaria en 1994.

Además, Saka ya suma 5 goles con Inglaterra en este Mundial, uno más que los 3 que marcó David Beckham en toda su historia en la competición.