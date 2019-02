La autocrítica de Alfaro y la coincidencia con Riquelme

El entrenador de Boca no se mostró del todo conforme con el rendimiento de su equipo y minimizó la importancia del GPS para analizar jugadores.

Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Boca por 2-0 ante Godoy Cruz: el entrenador aseguró que no se fue del todo conforme con el rendimiento de su equipo. Y, durante un pasaje de su exposición, coincidió con Juan Román Riquelme sobre la utilización del GPS para analizar el rendimiento de un futbolista.

El DT analizó la victoria del Xeneize, pero no se mostró feliz con el rendimiento: "Me voy conforme a medias. Siempre hay cosas para corregir, más en el arranque de un proceso. No es el Boca que yo quiero ver, quiero un equipo más compacto. La confianza ayuda a corregir y a ella te la dan los resultados".

Sobre la falla en la definición, expresó: "Dejamos muy abierto el resultado hasta el final por errar contragolpes. El rival estaba a un gol del empate y, si vos no lo definís, se te pone el partido en un marco de incertidumbre. A ellos les daba igual el 2-0 o el 1-1 y teníamos que liquidar el partido. Hasta que no se fueran de la cancha, no podíamos festejar".

A la hora de hablar de la tecnología, lfue tajante y dejó claro que "nunca un GPS me va a sacar un jugador, lo que se ve es el estado de ánimo. En San Juan hubo un 15% más de intensidad física que contra Newell's cuando les metimos el gol, corrimos el doble que cuando ellos lo metieron. Ahí tiene que ver el estado de ánimo". En su momento, el 10 se había burlado al decir que "no sé para que sirve el cosito ese que te ponen en la espalda. Si tocaste todas las jugadas bien y corriste poquito, ¿no sirve? Primero hay que saber perfilarse cuando recibís, hay que jugar bien a la pelota y después correr".

El entrenador argentino aseguró que si no era por Andrada el resultado del partido sería otro: "Nos faltó claridad conceptual ante lo que nos pone el rival y no estuvimos con justeza en los contragolpes, sumado a errores en la salida y el equipo estaba abierto, quedó una franja amplia por el centro y si no era por Andrada, llegaban al empate", cerró.