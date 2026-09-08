La revista "France Football", en colaboración con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol "UEFA", anunció este martes la lista oficial de candidatos a ganar el "Balón de Oro" de 2026, considerado el premio más importante y prestigioso del mundo del fútbol, tras una temporada excepcional que fue testigo de una feroz competencia entre las estrellas del deporte, tanto a nivel colectivo como individual.

Pero el anuncio trajo consigo, al mismo tiempo, una serie de sorpresas mayúsculas que generaron polémica, encabezadas por la ausencia del brasileño Raphinha en la lista de candidatos al premio al mejor jugador, pese a su destacada presencia con el Barcelona, además de sus compañeros españoles Pedri y Dani Olmo, junto a la mayor sorpresa en la categoría femenina con la exclusión de la española Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en las tres últimas ediciones, de la lista de candidatas al premio a la mejor jugadora.

La lista al mejor entrenador también fue testigo de otra sorpresa, materializada en la ausencia de Hansi Flick, director técnico del Barcelona, de la lucha por el premio, en un momento en el que las listas revelaron una fuerte pugna en las distintas categorías antes de la gala de coronación, prevista para celebrarse en Londres el próximo 26 de octubre.

Los premios por orden de anuncio



El anuncio comenzó con el premio al mejor club en la categoría femenina, y el premio reveló a la primera candidata, el Barcelona, campeón de la Liga y de la Champions League, que compite con la subcampeona de la Champions, el Bayern Múnich, el Manchester City inglés y el Lyon francés.

Ahora llega el momento de anunciar el premio al mejor equipo masculino, comenzando con el Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, al que le compiten el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, el Bodø/Glimt noruego, el Flamengo brasileño y el París Saint-Germain francés.

En la categoría de mejor entrenador del mundo de equipos femeninos, compiten los siguientes nombres: Jonatan Giráldez "Lyon", Andrée Jeglertz "Manchester City", Nils Nielsen "selección de Japón", Pere Romeu "Barcelona", Elena Sadiku – "Celtic/BK Häcken".

Los españoles dominaron las nominaciones en la categoría de mejor entrenador del mundo de equipos masculinos, con el quinteto formado por Mikel Arteta "Arsenal", Luis de la Fuente "selección de España", Unai Emery "Aston Villa", Luis Enrique "París Saint-Germain", además del belga Vincent Kompany "Bayern Múnich".

Mientras que quedaron fuera grandes nombres como el alemán Hansi Flick, el español Pep Guardiola y los argentinos Diego Simeone y Lionel Scaloni.



La lista de aspirantes al premio a la mejor portera del mundo de 2026 incluyó a la alemana Ann-Katrin Berger, la española Cata Coll, la inglesa Hannah Hampton, la brasileña Lorena y la japonesa Ayaka Yamashita.

La lista del premio al mejor portero del mundo (premio Lev Yashin) comprendió al español Joan García, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el argentino Emiliano Martínez, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Édouard Mendy, el español David Raya y su compatriota Unai Simón, Vozinha, portero de Cabo Verde, y el ruso Safonov.

Las dos estrellas árabes, el marroquí Ayoub Bouaddi y el argelino Ibrahim Maza, compiten con otros 8 nombres destacados por el premio Kopa al mejor jugador joven del mundo.

La lista también incluyó, además de Bouaddi y Maza, al bosnio Kerim Alajbegović, el español Pau Cubarsí, el marfileño Yan Diomandé, el alemán Lennart Karl, el francés Elie Junior Kroupi, el español Lamine Yamal, el suizo Johan Manzambi y el francés Warren Zaïre-Emery.



Y en una sorpresa mayúscula, se reveló la lista que incluye a las 30 estrellas candidatas al Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, de la que quedó fuera el nombre de la española Aitana Bonmatí, que se hizo con el premio durante los últimos 3 años.

La lista de las 30 jugadoras quedó así: Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kirstin Kaspárek, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir y Tessa Wullaert.





Ha llegado ahora el momento del anuncio de la lista más importante, la que competirá por el Balón de Oro al mejor jugador del mundo.

La cuenta del premio anunció los nombres de forma separada, y os los vamos ofreciendo a continuación:

Lista de candidatos:

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, el vigente ganador Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Michael Olise, Willian Pacho, João Neves, Julián Quiñónez, Rodri, Nuno Mendes, Vinícius Júnior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba, Vitinha.

La lista fue testigo de la ausencia de nombres de peso, encabezados por el brasileño Raphinha y el portugués Cristiano Ronaldo, y los españoles Pedri y Dani Olmo.



El Balón de Oro se otorga anualmente al mejor jugador del mundo, en base a la votación de un comité de periodistas deportivos que representan a distintos países del mundo, donde se elige al ganador conforme a varios criterios, los más destacados el rendimiento individual y colectivo, el espíritu deportivo y la constancia en el nivel a lo largo de la temporada.

Está previsto que la gala de entrega de los premios del Balón de Oro se celebre el 26 de octubre de 2026 en la capital inglesa, Londres, por primera vez en la historia del premio, ya que durante ella se anunciará al ganador del Balón de Oro, junto con la revelación de los ganadores del resto de premios individuales, como el premio "Yashin" al mejor portero y el premio "Kopa" al mejor jugador joven, además del premio al mejor entrenador, al mejor club y una serie de otros premios.

El Balón de Oro goza cada año de un gran interés mundial, al ser el referente más destacado para coronar al mejor jugador del mundo, en medio de un amplio seguimiento por parte de la afición y de los medios, especialmente con el recrudecimiento de la competencia entre las principales estrellas del fútbol por hacerse con el premio más valioso a nivel individual.

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