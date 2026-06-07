La ausencia de Lionel Messi no supone ningún problema para Argentina

Argentina, actual campeona del mundo, venció 2-0 a Honduras en un amistoso disputado en Texas. Lionel Messi no jugó para evitar riesgos.

El seleccionador Lionel Scaloni prefirió no arriesgar con Messi, aún sin ritmo óptimo, y el astro vio todo el partido desde el banquillo. El marcador se abrió tarde: Lautaro Martínez marcó de penalti en el 37’.

Poco después del descanso, Giuliano Simeone amplió la ventaja tras asistencia de Martínez. Honduras, ausente del Mundial, no creó peligro.

En defensa jugaron los exajacianos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, este último durante una hora.

Antes del Mundial, Argentina tendrá un último amistoso: enfrentará a Islandia en la noche del miércoles al jueves.

El campeón defensor debutará en la fase de grupos el 17 de junio ante Argelia, que venció 0-1 a Holanda en su despedida. Luego enfrentará a Austria el 22 y a Jordania el 28.