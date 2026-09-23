Virgil van Dijk seguirá llevando el brazalete de capitán de la selección de los Países Bajos, bajo la dirección del técnico español Xavi Hernández, quien ya decidió la identidad del capitán del combinado neerlandés y designó además a tres capitanes suplentes, según el sitio "voetbalprimeur" neerlandés.

Xavi anunció que Denzel Dumfries, Nathan Aké y Cody Gakpo son los capitanes suplentes por el momento, con la posibilidad de asumir el brazalete de capitán en ausencia de Van Dijk.

Sin embargo, la decisión no está cerrada de forma definitiva, ya que el cuerpo técnico de la selección tiene la intención de revisarla durante el próximo parón internacional de noviembre, para determinar a los jugadores más idóneos para incorporarse al grupo de capitanes.

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Xavi declaró sonriente ante las cámaras: "No solo Virgil es importante. Denzel, Cody, Nathan; los jugadores con más experiencia deben ayudar a los jóvenes y a la nueva generación".

Y añadió: "Naturalmente, deben ser importantes dentro de la plantilla. Y dado que Frenkie de Jong (jugador del Barcelona) no está presente, Denzel (Real Madrid), Cody (Liverpool) y Nathan (Fenerbahçe) serán los capitanes suplentes".

El defensa del Liverpool, Van Dijk, fue el capitán titular de la selección de los Países Bajos durante el Mundial 2026, y lleva el brazalete de capitán desde 2018, cuando lo portó por primera vez en un partido amistoso ante Inglaterra.

Los Países Bajos recibirán mañana jueves a su vecina Alemania en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, en la primera jornada de los partidos del Grupo 2, dentro de la primera vía de la Liga de Naciones de la UEFA.

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