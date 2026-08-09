La asistencia es obligatoria: Mohamed Salah, requerido ante la justicia egipcia

La estrella egipcia Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor turco, afronta un litigio judicial en Egipto, después de que el tribunal de Nuevo Cairo dictara una resolución que le obliga a comparecer personalmente ante él durante el próximo mes de septiembre, para prestar el juramento decisorio en una demanda relacionada con una reclamación de honorarios de abogado.

La sala civil competente del tribunal de primera instancia de Nuevo Cairo fijó la sesión del 6 de septiembre de 2026 para la comparecencia personal de Salah ante el tribunal, en la demanda número 7826 del año 2025 en la vía civil ordinaria, presentada por el abogado Amr Farag Allah Morsi Abdel Tawab.

La demanda se refiere a la reclamación del abogado para que se obligue a Mohamed Salah a abonar unos importes económicos que, según afirmó, representan honorarios por trabajos jurídicos y administrativos, asesorías y expedientes judiciales que gestionó en favor del jugador durante los años pasados.

¿Por qué exige la justicia la comparecencia de Mohamed Salah?



El tribunal exige a Mohamed Salah que preste el «juramento decisorio» respecto a la negación de que el abogado realizara los trabajos jurídicos y administrativos a los que se refirió en el escrito de demanda, así como la negación de la existencia de cualquier cantidad económica u honorarios que le correspondan por dichos trabajos.

El tribunal aclaró que la no comparecencia de Salah para prestar el juramento, o su negativa a prestarlo sin justificación legal, podría suponer que se le considere «renuente al juramento», con las consecuencias legales previstas en este caso.

El tribunal también decidió aplazar la resolución sobre las costas y los honorarios de abogado hasta que el litigio se dirima de forma definitiva.

El caso se remonta a una demanda presentada por el abogado en septiembre de 2025, en la que reclamaba obtener el importe de unos honorarios que, según afirmó, le correspondían a cambio de trabajos jurídicos y administrativos, asesorías y expedientes judiciales que gestionó en favor de Mohamed Salah.

El abogado se basó, según lo recogido en los documentos presentados al tribunal, en un poder notarial general en causas judiciales emitido en 2012, que, según dijo, le otorgaba la facultad de gestionar los trámites y trabajos jurídicos relacionados con Salah.

Señaló que el poder se mantuvo vigente hasta agosto de 2025, cuando fue notificado de su apartamiento de la representación del jugador.

El abogado también reclamó una indemnización por daños materiales y morales que, según afirmó, sufrió como consecuencia de no obtener sus derechos, además de los gastos que asumió durante la gestión de los trabajos objeto del litigio.

¿Qué es el juramento decisorio?

El juramento decisorio es un medio de prueba legal que una de las partes de la demanda dirige a la otra parte para dirimir un hecho concreto en disputa, de modo que se pide a la parte a la que se dirige el juramento que jure que es veraz al negar o afirmar el hecho. Si la parte presta el juramento, se produce su efecto legal para dirimir el hecho en cuestión; en cambio, si se niega a prestarlo o no comparece para prestarlo sin una excusa que el tribunal acepte, puede ser considerado renuente al mismo, lo que conlleva las consecuencias legales que podrían influir de forma decisiva en el resultado del litigio.



Una sesión en un momento delicado

La sesión del 6 de septiembre llega en un momento que podría suponer un desafío para Mohamed Salah, ya que el jugador se prepara actualmente para el inicio de su andadura oficial con el Trabzonspor en la liga turca.

Estaba previsto que Salah disputara sus primeros partidos en la competición el 15 de agosto ante el Kasımpaşa, mientras que el Trabzonspor tiene un partido ante el Gençlerbirliği el día fijado para la sesión judicial.

Por lo tanto, Salah debe hacer frente a la resolución del tribunal sobre la comparecencia personal, en el momento en que inicia una nueva etapa de su carrera profesional con el Trabzonspor.

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