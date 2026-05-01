La AS Roma ficha definitivamente a Donyell Malen, procedente del Aston Villa, por la suma acordada de varios millones

Según Voetbal International, la AS Roma ejercerá la opción de compra de Donyell Malen. El holandés ha brillado en la Serie A desde enero, así que la decisión no sorprende. Ambos clubes aún deben oficializarlo.

En la primera mitad de esta temporada, Malen no era titular fijo con Unai Emery en Villa. Llegó a Roma porque Gian Piero Gasperini no estaba satisfecho con Artem Dovbyk ni con Evan Ferguson.

El acuerdo de cesión con el Villa incluía una opción de compra de 25 millones de euros, condicionada a que Malen disputara al menos el 50 % de los partidos y la Roma se clasificara para la Champions o la Europa League.

Aunque lucha con Juventus y Como por el último billete a la Champions, el club no ha querido esperar y ya ha decidido ejercerla. Con Malen en sus filas los próximos años, la Roma aspira a acercarse más a la cima.

Desde su llegada al Stadio Olimpico ha demostrado su olfato goleador: 12 goles y 2 asistencias en 16 partidos.

Con once goles, lucha por el título de máximo anotador, solo superado por los dieciséis de Lautaro Martínez.

Solo un jugador de la Roma ha superado a Malen en estadísticas desde la era de los tres puntos: Gabriel Batistuta. La leyenda argentina marcó 11 goles en 13 partidos de Serie A en la temporada 2000/01, cuando el equipo ganó el Scudetto.