Los últimos meses no han sido fáciles para Kylian Mbappé, después de digerir la decepción de perder el Balón de Oro y entrar en una espiral de polémica tras su viaje a China, antes de que una lesión de rodilla aumentara sus problemas. Pero el capitán de la selección francesa regresa al ambiente de Les Bleus con una cara diferente, en medio de un plan especial que ha preparado Zinedine Zidane para ayudarle a recuperar su mejor nivel.

El portal francés "Foot Mercato" señaló que Mbappé regresó a la concentración de Clairefontaine con la moral alta, después de superar aparentemente las presiones del último período, que vio cómo ocupaba el segundo puesto en la carrera por el Balón de Oro por detrás de Harry Kane, con una diferencia de solo 28 puntos, además de la polémica que suscitó su viaje a China.

Esta imagen se vio reforzada por las declaraciones de Ibrahima Konaté, su compañero en el Real Madrid, quien tranquilizó a la afición respecto al estado anímico de Mbappé, asegurando que atraviesa un buen momento y ofrece actuaciones determinantes en los últimos partidos.

Konaté declaró al diario "Le Parisien": "Kylian está en un estado anímico muy bueno, y lo hemos visto en los últimos partidos, en los que ha sido decisivo y muy importante. Además, sigue conservando las mismas ganas de vivir, y creo que ustedes lo notan".

Las señales positivas no se detienen en el estado anímico del delantero francés, ya que Zidane planea otorgarle un rol táctico acorde a sus cualidades, después de haber desistido de la idea de utilizarlo en la banda izquierda durante el último parón internacional, y decidir fijarlo en la posición de punta, que es la que él prefiere.

El entrenador confirmó que Mbappé tendrá la oportunidad de jugar en su posición preferida durante la concentración actual, en un paso que podría ayudarle a mantener su buen momento, especialmente porque ha marcado 11 goles en sus últimos 9 partidos internacionales, además de anotar 17 goles en 16 partidos con el Real Madrid esta temporada.

El capitán de Les Bleus también recibió un cálido recibimiento por parte de la afición en Clairefontaine, y se mostró sonriente y recuperando su espíritu alegre durante los entrenamientos, en una escena que refleja que ha superado buena parte de las presiones que le han acompañado últimamente.

La selección francesa se prepara para enfrentarse a Italia y Turquía, con la esperanza de que Mbappé aproveche el apoyo que recibe de Zidane y traduzca la confianza táctica que se le ha otorgado en una actuación potente, con la que confirme su regreso a su nivel habitual.