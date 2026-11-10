La apuesta por el arma favorita: Zidane prepara un plan especial para Kylian Mbappé

Los últimos meses no han sido fáciles para Kylian Mbappé, después de tragarse la decepción de perder el Balón de Oro y entrar en un círculo de polémica tras su viaje a China, antes de que una lesión de rodilla aumentara sus problemas. Sin embargo, el capitán de la selección francesa regresa al ambiente de los Bleus con una cara diferente, en medio de un plan especial que ha preparado Zinedine Zidane para ayudarle a recuperar su mejor nivel.

El portal francés "Foot Mercato" señaló que Mbappé regresó a la concentración de Clairefontaine con la moral alta, tras superar aparentemente las presiones del último periodo, que vio cómo ocupaba el segundo lugar en la carrera por el Balón de Oro por detrás de Harry Kane, a tan solo 28 puntos de diferencia, además de la polémica que provocó su viaje a China.

Esta imagen se reforzó con las declaraciones de Ibrahima Konaté, su compañero en el Real Madrid, que tranquilizó a la afición respecto al estado anímico de Mbappé, asegurando que atraviesa un buen momento y ofrece actuaciones determinantes en los últimos partidos.

Konaté declaró al diario "Le Parisien": "Kylian está en un muy buen estado anímico, y lo hemos visto en los pocos partidos pasados, pues fue decisivo y muy importante. Además, conserva la misma pasión por la vida, y creo que ustedes lo notan".

Los indicios positivos no se detienen en el estado anímico del delantero francés, pues Zidane planea otorgarle un rol técnico acorde con sus capacidades, después de desistir de la idea de apoyarse en él en la banda izquierda durante el pasado parón internacional, y decidió fijarlo en la posición de punta, que es la que prefiere.

El entrenador confirmó que Mbappé tendrá la oportunidad de jugar en su posición preferida durante la concentración actual, en un paso que podría ayudarle a mantener su brillantez, sobre todo porque ha marcado 11 goles en sus últimos 9 partidos internacionales, además de anotar 17 goles en 16 partidos con el Real Madrid esta temporada.

El capitán de los Bleus también recibió un cálido recibimiento por parte de la afición en Clairefontaine, y apareció sonriente, recuperando su espíritu alegre durante los entrenamientos, en una imagen que refleja que ha superado buena parte de las presiones que le acompañaron recientemente.

La selección francesa se prepara para enfrentarse a Italia y Turquía, en medio de la esperanza de que Mbappé aproveche el apoyo que recibe de Zidane y traduzca la confianza técnica que se le ha otorgado en una actuación contundente, con la que confirme su regreso a su nivel habitual.