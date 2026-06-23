«¡La apuesta más audaz de la historia del Madrid!»... Pérez pone en marcha su proyecto más ambicioso

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha avanzado en su proyecto de cambiar el modelo de propiedad del club creando la sociedad matriz «Real Madrid Madridistas S.L.», un paso preliminar para permitir la inversión privada de entre el 5 % y el 10 % de las acciones.

Los diarios españoles Según las publicaciones, la nueva sociedad nació de la transformación de «Velvet ALM SL», de la que el club es ahora único socio. José Ángel Sánchez Perín, director general, ejerce como administrador único con sede en el Santiago Bernabéu.

Según el Registro Mercantil, su objeto social es constituir y controlar otras sociedades, lo que la convierte en un paraguas para las empresas del club y facilita la entrada de inversores privados.

Pérez ya había anunciado su intención de cambiar el modelo de propiedad del club para que un inversor privado adquiera entre el 5 % y el 10 % de las acciones, manteniendo los socios el resto. Para hacerlo realidad se requiere una asamblea explicativa y luego una votación de los socios que obtenga mayoría absoluta.

Aunque aún no hay fecha para la asamblea ni el referéndum, la constitución de la matriz confirma la determinación de Pérez, especialmente porque el club ya controla filiales como la empresa de aparcamientos del Bernabéu (98 %), la gestora del estadio y Real Madrid Pekín, que desarrolla la marca en China.

La medida busca reestructurar la gestión financiera y comercial del club, fortalecer los recursos atrayendo inversiones privadas sin ceder el control a los socios, en el proyecto más ambicioso de la reciente historia blanca.