El francés Enzo Millot, centrocampista del Al-Ahli saudí, está cerca de abandonar las filas del "Raqi" durante el actual mercado de fichajes de verano, tras quedar fuera de los planes del equipo para la nueva temporada, pese a que fue una de las apuestas del anterior entrenador Matthias Jaissle.

Según el diario saudí "Al-Riyadiah", la directiva del club Al-Diriyah alcanzó un acuerdo con su homóloga en el Al-Ahli sobre el traspaso de Millot a las filas del recién ascendido a la Roshn League, en calidad de cesión hasta el final de la nueva temporada.

Millot se había incorporado al Al-Ahli a comienzos de la pasada temporada procedente del Stuttgart alemán, después de que Jaissle insistiera en su fichaje, ya que el técnico alemán veía en el jugador francés una incorporación importante para el centro del campo del equipo y por su capacidad para ejecutar sus ideas tácticas.

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Sin embargo, la salida de Jaissle y el cambio en el panorama de la competencia dentro del centro del campo del Al-Ahli contribuyeron a la disminución de las opciones de Millot, especialmente después de que la directiva del club se moviera para reforzar el equipo con el destacado centrocampista Eduard Spertsyan, que se ha convertido en una de las opciones principales previstas en los planes del cuerpo técnico.









Millot se encontró ante una fuerte competencia por su puesto, ante la presencia de más de una opción dentro de la plantilla del Al-Ahli, lo que llevó a la directiva a aprobar su salida temporal para conseguir una mayor oportunidad de jugar con el Al-Diriyah en lugar de permanecer en el banquillo.

Se espera que la experiencia en el Al-Diriyah brinde al jugador francés la oportunidad de reivindicarse en la Roshn League, mientras que el Al-Ahli busca, a través de la cesión, gestionar mejor su plantilla y dar a Millot un mayor margen para desarrollarse, especialmente porque el jugador sigue ligado por un contrato con el "Raqi".