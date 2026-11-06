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Tom Bischof se ha consolidado esta temporada en el Bayern de Múnich como un sustituto fiable de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. ¿O incluso algo más?

Que Tom Bischof tiene un juego de pases inteligente y una gran técnica de disparo se sabe desde hace tiempo. Ahora, el futbolista de 21 años también ha demostrado por primera vez su carácter combativo en el escenario más exigente. Y precisamente ante el Atlético de Madrid, al que Thomas Müller calificó en su día, en una frase que se hizo célebre, como «los mayores alborotadores del fútbol europeo».

En la victoria por 2-0 del Bayern de Múnich ante el Atlético el martes, Bischof entró por sorpresa en el once inicial en lugar de Aleksandar Pavlovic, que arrastraba unas ligeras molestias. Y, junto a Joshua Kimmich, firmó una actuación de notable madurez en líneas generales.

Bischof se mostró tan seguro con el balón como de costumbre. Además, un disparo suyo desde lejos que fue bloqueado dio origen al gol con el que Lennart Karl abrió el marcador. Pero lo que más destacó fue su trabajo sin balón. Según el portal de estadísticas WhoScored , Bischof completó seis entradas con éxito y estableció así un récord en la presente temporada de la Champions League. También inició buenas jugadas de ataque tras recuperar varios balones. Su porcentaje de duelos ganados, del 78 %, fue igualmente muy alto.

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La actuación de Bischof en Madrid ha sido, por ahora, el punto culminante de su notable evolución en el Bayern de Múnich. Ya se ha consolidado como una alternativa fiable a Kimmich y Pavlovic, los mediocentros titulares sobre el papel. Incluso es posible que Bischof entre ahora en la pelea por un puesto fijo en el centro del campo. Con ello, también está dando resultado una apuesta de la dirección deportiva encabezada por Max Eberl, miembro de la junta directiva responsable del área deportiva.

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Tom Bischof asumió en el Bayern de Múnich el papel de Leon Goretzka

Bischof llegó en 2025 al Bayern de Múnich procedente del TSG Hoffenheim, sin coste de traspaso. En su primera temporada se consolidó como un jugador polivalente de la plantilla. En lugar de actuar en el centro del campo, su posición predilecta, jugó principalmente en las bandas defensivas. De un total de 1655 minutos disputados, solo acumuló 271 en el centro, donde Leon Goretzka ejercía de primer sustituto de Kimmich y Pavlovic.

Goretzka dejó el Bayern de Múnich en verano sin coste de traspaso. En vez de fichar a un sustituto externo, como reclamaban algunas voces, los dirigentes confiaron en Bischof e incluso le entregaron, como pequeño símbolo de su nuevo estatus, el dorsal 8 que llevaba Goretzka. «Tenemos grandes esperanzas y mucha confianza en él. Estoy convencido de que está preparado para ello y de que se adaptará plenamente al papel», afirmó el director deportivo Christoph Freund. «Tom está listo para dar el siguiente paso en el Bayern de Múnich».

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Como el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann no lo había convocado para el Mundial, Bischof fue el único jugador consolidado de la plantilla que estaba en condiciones de entrenarse en el inicio oficial de la pretemporada. Su preparación transcurrió de manera muy positiva y salió de ella como uno de los grandes beneficiados.

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Tras el empate ante el Arsenal, Steven Gerrard elogió a Bischof y Pavlovic

A diferencia de la temporada anterior, Bischof ha jugado exclusivamente en el centro del campo desde el verano y ha sido titular en esa posición en siete de los 15 partidos oficiales disputados hasta ahora. Debido a los problemas físicos de Kimmich y Pavlovic, sus minutos han aumentado rápidamente en las últimas semanas: fue titular en cuatro de los últimos cinco encuentros.

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Bischof ya había demostrado que puede rendir al más alto nivel en la Champions League, en el empate 2-2 ante el Arsenal, finalista de la temporada anterior, hace dos semanas. Entonces entró en el once por Kimmich, ausente por el fallecimiento de su padre. Junto a Pavlovic, Bischof tuvo una actuación menos llamativa en líneas generales que la de ahora ante el Atlético, pero la pareja también acaparó titulares.

Steven Gerrard, uno de los mejores centrocampistas de este milenio, los elogió en su papel de comentarista televisivo: «Los dos me han impresionado mucho esta noche. Han jugado de manera sobresaliente en un partido de esta importancia».

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Kimmich, Pavlovic y Bischof también compiten en la selección alemana

Debido al apretado calendario, Kimmich, Pavlovic y Bischof seguirán acumulando muchos minutos esta temporada. Sin embargo, será interesante ver quién tiene preferencia en los próximos partidos importantes. Pavlovic, por ahora, sigue arrastrando algunas molestias. Según el entrenador interino Aaron Danks, con él hay que «ir día a día», por lo que es posible que Kimmich y Bischof vuelvan a ser titulares el sábado (15:30 horas) ante el FSV Mainz 05.

Después, la competencia entre los tres continuará con otra camiseta. Todos forman parte de la convocatoria de la selección alemana y también allí compiten por minutos. En la última ventana internacional, el capitán Kimmich decepcionó al principio, antes de que Pavlovic y Bischof destacaran tras el cambio previsto en la convocatoria. A diferencia de lo que ocurre en el Bayern de Múnich, en el sistema 4-3-3 de Jürgen Klopp podrían, en teoría, jugar incluso juntos, pero entonces no habría sitio para Florian Wirtz y Felix Nmecha.