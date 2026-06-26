La apuesta de los árabes para el Mundial... Salem Al-Dossari se enfrenta a Salah y Al-Nusairi

El duelo contra Cabo Verde no es un partido más para la selección saudí, sino una cita con la historia que aguarda a Salem Al-Dossari, delantero de «Los Verdes».

El capitán de «Los Verdes» está a 90 minutos de igualar las cifras de las leyendas saudíes y a un gol de liderar la lista de máximos anotadores árabes en un Mundial. Una noche que podría inscribir su nombre con letras de oro en la historia.

Con nueve partidos mundialistas, Al-Dosari ya toca la puerta de los históricos.

Si juega contra Cabo Verde, sumará nueve partidos en fases finales y igualará el récord de Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman y Hussein Abdul Ghani, quedando solo por detrás de los 10 encuentros de Majed Abdullah.

Hasta ahora ha jugado 8 encuentros en las tres últimas ediciones (2018, 2022 y 2026), sumando 720 minutos.

El récord lo ostenta el legendario portero Mohammed Al-Da’ei, con 10 encuentros, marca que Al-Dosari podría alcanzar si Arabia Saudí avanza a la siguiente ronda.

Un gol más lo igualaría con el máximo anotador árabe en Copas del Mundo.

Además, con tres tantos —ante Egipto en 2018 y frente a Argentina y México en 2022—, el capitán saudí aspira también a liderar la lista de máximos goleadores árabes.

Este balance le sitúa ex aequo con los máximos goleadores árabes: Sami Al-Jaber, Mohamed Salah, Wahbi Khazri, Youssef En-Nesyri e Ismail Sibari.

Un gol ante Cabo Verde le bastaría para liderar en solitario la lista de máximos goleadores árabes en la historia del Mundial.

Ante Cabo Verde, Al-Dosari tiene la ocasión de oro de hacer historia y demostrar que su generación puede superar a los referentes.