La amenaza del Monaco de Maripán para PSG y Lille: quedarse con Le Championnat

Este Monaco gana casi siempre, por goleada, por poco, luciendo... gana. De los últimos 12 duelos oficiales, triunfó en 10, empató con Lille y perdió con Strasbourg por la mínima. Le marcaron un gol y anotó 23. Luce enfilado a ganar la Ligue 1 que peleará hasta la última jornada con PSG, Lille y Lyon. Nunca se vio un camino con tantos escenarios posibles. El domingo triunfó contra el Angers y su goleador total, que reemplazó a Jovetic, se convirtió en el mejor sustituto de las cinco grandes ligas al anotar el único de la jornada. Ben Yedder anotó después de la filtración de Fofana al inmiscuirse entre el lateral y el central.

Es que en esta escuadra de Niko Kovic hay fijos pero el aporte de la plantilla es total. Uno de los que siempre está en la defena es Guillermo Maripán, el chileno que ha aportado 63 pases correctos en el Stade Raymond-Kopa y ha vuelto a entregar invicta la valla de Lecomte, el meta de los del Principado, que en la dupla del Memo y Disasi ha encontrado la tan buscada solvencia.

5 - Wissam Ben Yedder (Monaco) has scored five goals as a substitute in Ligue 1 this season, no player has scored more such goals in the top five european leagues in 2020/21. Joker. #SCOASM pic.twitter.com/naT1jeQAKi