La ambición de Braithwaite: "Me veo como uno de los goleadores del Barcelona y La Liga"

El danés no se amilana por los rumores de posibles fichajes para el ataque blaugrana y se ve triunfando en el Camp Nou.

Martin Braithwaite fue el útlimo fichaje del pero el delantero apenas ha podido partidcipar en tres partidos antes de que La Liga se parara por el coronavirus pero tiene claro que acabará brillando en su nueva etapa como culé.

“Tengo que ser titular y goleador. Cuando juegas para el Barcelona, tienes tantas oportunidades, así que no hay duda de que me veo a mí mismo marcando muchos goles y como uno de los goleadores del equipo y de la liga. Para eso estoy aquí. Todavía no he demostrado lo que puedo hacer. Siento que lo he hecho bien, pero sé que lo puedo hacer aún mejor”, explica en una entrevista a la tele pública danesa.

De hecho, el ex del no ve problema en los posibles fichajes del club y la vuelta de Luis Suárez tras el parón del coronavirus y se muesta confiado en que su trabajo le dará frutos para triunfar en el Camp Nou.

“El plan del Barça solo constituye una tercera parte de mi entrenamiento, porque le he añadido mucho más. Ejercito mi rapidez y mi resistencia. Ahora me entreno mucho más en detalle que antes, así que volveré en mucha mejor forma física. Ahora hay una pausa, lo veo como una ventaja. Sé que no hay nadie que entrene y trabaje como yo. Cuando vuelva estaré listo física y mentalmente”, sentencia.