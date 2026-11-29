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La última jornada de la Allsvenskan no defraudó. IK Sirius y Hammarby IF aún luchaban por el título, que acabó en manos del Sirius. Es la primera vez que el club de Uppsala se proclama campeón del país.

El Hammarby partía como favorito para llevarse el título. El club de Estocolmo tenía los mismos puntos que el Sirius (61), pero una diferencia de goles mucho mejor (+39 frente a +24).

Sin embargo, todo le salió mal al Hammarby en su visita al Västerås SK, un equipo de la zona alta. Taonsa Axel adelantó al conjunto local en la primera mitad y este ya no dejó escapar la ventaja.

Mientras tanto, el Sirius tampoco lo tenía fácil ante el IFK Göteborg. El marcador se mantuvo mucho tiempo en 0-0 y cualquier error podía ser fatal para sus aspiraciones al título, aunque también conocía el resultado favorable del partido del Hammarby.

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A pocos minutos del final del tiempo reglamentario, Zalán Vancsa desató la euforia en la grada visitante al mantener su cabezazo, tras un rechace, lo bastante bajo para marcar: 0-1.

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Fue la acción decisiva en la lucha por el título. El Hammarby terminó su partido con diez jugadores tras una tarjeta roja bien entrado el tiempo añadido, cuando ya estaba claro que no se podía impedir el histórico título del Sirius.

El Sirius se clasifica, además, para la fase previa de la Liga de Campeones. El Hammarby tendrá que conformarse con la fase previa de la Liga Europa.

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También fue un gran día para el Djurgårdens IF. El eterno rival del Hammarby celebró en la jornada anterior el gol encajado por el Sirius , porque con ello se redujeron considerablemente las opciones de su eterno rival de proclamarse campeón.

La derrota sí tuvo consecuencias para las opciones del Djurgårdens de clasificarse para Europa: antes de la última jornada estaba empatado a puntos con el BK Häcken en la lucha por el tercer y último billete europeo. En la jornada final, el Djurgårdens ganó por 1-0 el duelo directo ante el Häcken, así que en esa zona de Estocolmo sí hubo fiesta.