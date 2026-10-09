El diario alemán "TZ" reveló la alineación prevista del Bayern Múnich para el duelo ante el Augsburgo mañana sábado en el estadio "WWK Arena".

El periódico situó a la estrella marroquí Ismael Saibari, dueño del dorsal número 34, en el centro del campo por delante de Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich, para dar apoyo al tridente ofensivo formado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Lee también

El heredero de Messi presenta sus credenciales en el momento de la despedida

El Bayern Múnich se mueve para privar al Real Madrid de Olise y el conjunto merengue prevé el resultado de las negociaciones

Alineación prevista del Bayern Múnich:

Portería: Manuel Neuer

Defensa: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies

Centro del campo: Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic

Ataque: Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz

Saibari, de 25 años, se unió al Bayern el pasado mes de julio procedente del Eindhoven neerlandés, con un contrato de cinco años hasta 2031, por 50 millones según los informes.

Saibari había brillado en el Mundial 2026, donde marcó en los tres partidos de Marruecos en la fase de grupos y lanzó el último penalti en la victoria sobre los Países Bajos en los dieciseisavos de final. El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, lo describió entonces como "uno de los jugadores más emocionantes del Mundial".



