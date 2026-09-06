Las posibilidades de rotaciones en el once del Barcelona aumentan antes del duelo ante el Valencia en la temporada 2026-2027, ya que ser titular en el equipo nunca ha sido una tarea sencilla, pero la competencia ha alcanzado un nivel sumamente exigente, y el entrenador Hansi Flick dispone de una plantilla repleta de talento y de versatilidad en las posiciones.

Las dudas rodean la participación de Lamine Yamal hoy, después de que ayer se ejercitara en el gimnasio debido a un golpe que sufrió, aunque el técnico alemán cuenta con alternativas para evitar problemas, especialmente con la cercanía del arranque del camino en la Liga de Campeones ante el Feyenoord.

Los pronósticos en la línea defensiva, según el diario español "Mundo Deportivo", apuntan a que Joan García es el único fijo en la portería.

Y aunque Flick probó dos líneas defensivas en la última sesión de entrenamiento, no hay nada seguro salvo en la mente del entrenador.

Es probable que el técnico alemán haga una mezcla entre Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y Espart.

Eric García había sido titular en la posición de lateral derecho, pero cedió su lugar a Koundé en el tercer partido.

En el centro de la defensa apareció Christensen, un jugador que no figuraba en las quinielas, en el once inicial dos veces ante el Elche y el Rayo, pero podría perder su sitio.

Espart se ganó un lugar como elemento fijo en la posición de lateral izquierdo pese a ser lateral derecho, una posición que parecía propiedad de Cancelo.

La competencia por el once inicial se enciende con mayor intensidad en la línea media, donde Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Rodri y Bryan Fariñas tienen características diferentes, pero todos poseen números que los habilitan para ser titulares ante el Valencia.

Flick estaba estudiando la idea de apostar por Rodri como titular, pero podría volver a apostar por Bernal y Pedri, pensando en el partido de la Liga de Campeones ante el Feyenoord.



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Gavi aporta intensidad y personalidad, mientras que Olmo ofrece calidad entre líneas, y Fermín destaca por su llegada al área.

Olmo y Fermín se han turnado en la posición de organizador del juego, y ahora le ha llegado el turno a Fermín.

La disputa por las opciones del once se extiende a la línea ofensiva, donde Yamal, sobre quien rondan las dudas debido a un doloroso golpe cuya ubicación Flick no ha precisado, y Raphinha como delantero puro han participado en todos los partidos desde el inicio.

Gabriel Jesus tiene experiencia pero acaba de llegar, mientras que Adama y Gordon se han repartido la titularidad, y con la esperada ausencia de Yamal del once inicial, ambos estarán en las bandas.

El once previsto completo quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García.

Defensa: Eric García - Cubarsí - Gerard Martín - Espart.

Medio: Pedri - Bernal - Fermín López.

Ataque: Gordon - Raphinha - Adama.