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La alineación oficial: Yamal se mide a Cristiano en el España-Portugal

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
España
EE. UU.

¿Quién pasará a cuartos de final del Mundial?

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación de «La Roja» para el partido de hoy contra Portugal en Dallas, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Lamine Yamal lidera el ataque, acompañado por Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

La alineación completa es la siguiente:

Portero: Simón.

Defensa: Boro, Kobarsi, Laporte, Cocoria.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
España crest
España
ESP

Mediocampo: Pedri, Rodri, Olmo.

Delantera: Yamal, Baena, Oyarzabal.

Por su parte, Cristiano Ronaldo liderará el ataque de Portugal ante España, secundado por Bruno Fernandes, João Félix y Pedro Neto.

Así alineará Portugal, según Roberto Martínez:

Portero: Costa.

Defensa: Cancelo, Díaz, Vega, Méndez.

Centrocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Delantero: João Félix, Neto y Cristiano Ronaldo.

El ganador se medirá en cuartos al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

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