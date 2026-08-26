



Marijan Pušić, director técnico del Al-Ahli saudí, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Auckland City neozelandés, la noche de este miércoles, en el marco de la competición de la Copa Intercontinental 2026.

El estadio Inma, feudo del Raqi, en la ciudad de Yeda en Arabia Saudí, acoge el partido del Al-Ahli ante el Auckland City, dentro de las disputas de la primera jornada de los encuentros de la Copa de Clubes de las Confederaciones.

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El vencedor reservará una cita con el Mamelodi Sundowns sudafricano en la siguiente fase, dentro de las disputas de la Copa de las tres Confederaciones entre los campeones de Asia, África y Oceanía.

La alineación del Al-Ahli saudí fue la siguiente:

Portería: Édouard Mendy.

Línea defensiva: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibáñez y Zakaria Hawsawi.

Centro del campo: Ziyad Al-Johani, Spertsyan y Atangana.

Línea de ataque: Trincão, Ivan Toney y Galeno.

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