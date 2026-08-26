



Marino Pušić, director técnico del Al-Ahli saudí, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Auckland neozelandés, la noche de este miércoles, en el marco de la competición de la Copa Intercontinental 2026.

El estadio Al-Inma, feudo de Al-Ahli, en la ciudad de Yeda en el Reino de Arabia Saudí, acoge el partido del Al-Ahli contra el Auckland, dentro de las competiciones de la primera jornada de los partidos de la Copa Intercontinental de Clubes.

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El ganador reservará una cita con el Mamelodi Sundowns sudafricano en la próxima fase, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental que enfrenta a los campeones de Asia, África y Oceanía.

La alineación del Al-Ahli saudí fue la siguiente:

Portería: Édouard Mendy.

Línea defensiva: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibáñez y Zakaria Hawsawi.

Centro del campo: Ziyad Al-Johani, Spertsyan y Atangana.

Línea de ataque: Trincão, Ivan Toney y Galeno.

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