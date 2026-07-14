Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación para la semifinal del Mundial contra Francia este martes.
Lamine Yamal lidera el tridente ofensivo junto a Mikel Oyarzabal y Álex Baena.
De la Fuente mantiene a Fabián Ruiz como titular por segundo partido, tras sorprender con él ante Bélgica, mientras Pedri espera en el banquillo.
La alineación completa de España es:
Portero: Unai Simón
Defensa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte
Centrocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal
Por su parte, el once de Francia, anunciado por Didier Deschamps, mantuvo a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Mikel Olise.
El once francés fue el siguiente:
Portero: Mike Maignan
Defensa: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano
Centrocampistas: Rabiot, Tchouaméni, Barcola, Olise, Dembélé
Delantero: Kylian Mbappé