Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha anunciado la alineación oficial de su equipo para el partido ante su invitado, el Racing de Santander, esta tarde de miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", correspondiente a la sexta jornada de la Liga española.

Flick ha vuelto a dejar fuera del once titular al egipcio Hamza Abdelkarim, en el primer encuentro tras la firma de su nuevo contrato que lo mantiene en el feudo del "Camp Nou" hasta 2030, ya que el jugador se sienta en el banquillo de suplentes.

El joven delantero firmó un nuevo contrato ayer martes por la tarde, después de que el club catalán prefiriera blindar a su jugador con una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, en lugar de los 15 millones que tenía en su contrato anterior.

Diversos informes de prensa habían señalado que el cuerpo técnico del Barcelona no quiso alinear a Hamza Abdelkarim en los primeros partidos de la temporada, durante el mercado de fichajes veraniego, antes de la modificación del contrato, por miedo a que se marchara a otro club.

Sin embargo, Abdelkarim lo negó durante la rueda de prensa que siguió a la firma del contrato, ayer.

Hamza Abdelkarim solo ha disputado 4 minutos con la camiseta del Barcelona a nivel oficial, al final del partido ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de la Liga, aunque ha participado en más de una ocasión en los partidos amistosos, en los que marcó 4 goles.

Por otro lado, Flick apuesta por Karim Adeyemi en la banda izquierda en detrimento de Anthony Gordon, que fue titular en el pasado partido ante el Levante, mientras que Dani Olmo entra en lugar de Fermín López en el centro del campo.

En la línea defensiva, el técnico alemán confía en Andreas Christensen en lugar de Pau Cubarsí, y en João Cancelo en lugar de Xavi Espart.

El Barcelona busca prolongar su racha de victorias en la Liga española, después de que el vigente campeón arrollara a sus cinco rivales desde el inicio de la presente temporada.

El Barça encabeza la tabla clasificatoria con 15 puntos, por delante del Real Madrid, segundo clasificado, por diferencia de goles, y el conjunto catalán puede distanciarse en el liderato si logra un resultado positivo hoy.

Alineación del Barcelona ante el Racing de Santander:

Portería: Joan García.

Defensa: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo.

Centro del campo: Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.