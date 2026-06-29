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Ismael SaibariGetty Images
Rian Rosendaal

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La alineación de Marruecos para el partido contra la selección holandesa no presenta sorpresas

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

Marruecos avanza a octavos del Mundial y se medirá a Holanda. El técnico Mohamed Ouahbi alineará su once de gala ante la «Oranje».

Descansaron varios titulares ante Haití (4-2) con la mira en este duelo. Los referentes regresan para el decisivo martes ante Holanda.

Yassine Bounou defenderá la portería. La defensa, de derecha a izquierda, será Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui.

Ayyoub Bouaddi regresa como pivote, respaldado por Neil El Aynaoui. Azzedine Ounahi actúa como interior ofensivo.

Brahim Díaz (derecha) y Bilal El Khannous (izquierda) aportarán dinamismo y peligro por las bandas. Ismael Saibari, máximo goleador de Marruecos en el Mundial con tres tantos, actuará como delantero retrasado ante la selección holandesa.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.

Alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.

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